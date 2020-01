VIDÉO - 100% Aiglons saison 12 épisode 24

Nice, France

Autour de la table de 100% Aiglons ce lundi soir : nos consultants foot Patrice Alberganti (ancien Aiglon) et Dominique Poulain (journaliste Radiofrance) et notre invité pendant une heure Thierry Crétier. L'ancien défenseur de l'OGC Nice, formé au Gym, a été un grand artisan de la remontée du club en D1 en 1994 et a surtout remporté la Coupe de France en 1997 contre Guingamp. Aujourd'hui la relève est assurée avec le jeune Noah Crétier (18 ans) qui vient d'être convoqué pour la première fois en équipe première.