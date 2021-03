100% Aiglons spécial Coupe de France ce lundi avec "Poussin" Meslin invité

On braque les regards sur le derby Nice - Monaco en 16e de finale de la Coupe de France ce lundi soir dans 100% Aiglons. Le Gym peut-il renverser le Rocher monégasque et sauver en partie sa saison ? On en débat tous ensemble dès 18h avec l'ancien buteur maison Christophe Meslin invité en direct.

Si l'OGC Nice est aujourd'hui bien implanté dans le paysage du foot français et peut espérer des lendemains qui chantent avec la puissance de son actionnaire, il le doit en partie à Christophe Meslin. Prêté au Gym par le Stade Rennais en 2001, l'attaquant de poche inscrit 16 buts en Ligue 2 sous le maillot rouge et noir et participe activement à la montée des Aiglons en D1.

Près de 100 matchs sous le maillot du Gym

Si les trois saisons suivantes sont moins prolifiques pour lui, il reste comme un des attaquants marquants du Gym des années 2000 avec 89 matchs disputés et 28 buts marqués entre 2001 et 2005. Surnommé "Poussin" depuis ses années de formation au Stade Rennais, il rebondit ensuite en Corse (Bastia et GFCO Ajaccio), retourne en Bretagne (Guingamp) et termine finalement sa carrière ici sur la Côte d'Azur après une dernière pige chez les voisins du RC Grasse.

Un derby pour éclairer une saison noire

Aujourd'hui entraîneur de tennis, il suit toujours de très près l'actualité de l'OGC Nice et il est ce lundi soir l'invité de 100% Aiglons entre 18h et 19h sur France Bleu Azur pour évoquer ce beau derby en 16e de finale de la Coupe de France. Les Aiglons peuvent-il renverser le Rocher et sauver en partie leur saison ? On en débat tous ensemble dès 18h au 04.93.82.03.04.