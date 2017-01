100% Aiglons "Stade du Ray" - 90 ans

Chaque lundi soir, de 18h20 à 19h, on parle de l'OGC Nice sur France Bleu Azur. Ce lundi soir, nous vous proposons une émission spéciale consacrée au stade du Ray. "Lou Ray" a été inauguré il y a 90 ans : le 30 janvier 1927. Racontez nous vos souvenirs au 04.93.82.03.04 ce lundi soir.

Le stade du Ray ne fera bientôt plus que partie de nos souvenirs. L'ancien stade de l'OGC Nice est en cours de démolition après des décennies de bons et loyaux services. Du Gym de Pancho Gonzalez, de Roger Jouve, de Daniel Bravo à celui de Dario Cvitanich, vous pourrez partager vos souvenirs en direct sur France Bleu Azur en nous appelant au 04.93.82.03.04 et en réagissant sur la page Facebook de France Bleu Azur.

RDV Lundi 30 Janvier 18h20-19h sur FRANCE BLEU AZUR