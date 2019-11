100% Ballon d'or 2019 : participez à la cérémonie de remise du trophée le 2 décembre au Théâtre du Châtelet

À l'occasion du passage du Ballon d'or le 29 novembre dans nos studios, nous vous invitons à venir le voir pour vous faire photographier avec, et tentez de gagner vos invitations pour la soirée de remise du Ballon d'or au Théâtre du Châtelet le 2 décembre

Paris, France

Johan Cruyff (71, 73, 74), Michel Platini (83, 84, 85), Jean-Pierre Papin (91), Roberto Baggio (93), George Weah (95), Ronaldo (97, 2002), Zinédine Zidane (98), Ronaldinho (2005), Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) ou Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015) et bien d'autres. Ils ont tous été lauréat du trophée suprême. Succédez aux plus grands en touchant, vous aussi, au Ballon d'Or, et tentez de gagnez vos invitations pour la cérémonie de remise du trophée le 2 décembre 2019 au Théâtre du Châtelet.

Créé en 1956 par le magazine France Football, le Ballon d'or récompensait alors le meilleur joueur européen évoluant en championnat Européen. Entre 1995 et 2006, il est attribué au meilleur joueur du championnat européen, sans distinction de nationalité. Depuis 2007, il récompense le meilleur joueur au monde, ni plus ni moins. En 2018, alors que se prépare la coupe du monde de football féminin en France, est créé une déclinaison féminine du prix.

Distinction individuelle ultime dans le monde du football, le trophée est de passage dans nos studios fin novembre, et nous vous invitons à venir le voir et vous faire photographier avec. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de répondre dans le questionnaire ci-dessous à la question :