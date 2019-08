100% Club | Denis Bouanga (1/4): "Le passage de Pierre-Emerick Aubameyang à l'AS Saint-Etienne m'a donné envie de venir"

Saint-Étienne, France

Le rendez-vous sera désormais quotidien. Pour la rentrée, et saison de coupe d'Europe oblige, France Bleu Saint-Etienne Loire vous propose à partir de ce lundi un rendez-vous non plus hebdomadaire mais quotidien sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne.

Le Débrief change donc de nom pour s'appeler 100% Club. Un rendez-vous entre 18 et 19 heures du lundi au vendredi, avec notre nouveau partenaire le site EnVertEtContreTous. Un rendez-vous pendant lequel vous pourrez donner votre avis au 04 77 10 00 10.

Premier invité cette semaine, Denis Bouanga. 100% Club vous propose de découvrir tous les soirs, au fil de la semaine, l'ailier international gabonnais arrivé dans le Forez cet été en provenance de Nîmes, et déjà buteur contre Brest pour sa première dans le Chaudron.

Denis Bouanga est sur France Bleu cette semaine et répond aux questions de 100% Club:

- Vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps. Quelles sont vos premières impressions?

"Je suis très content d'être ici. Je le voulais depuis le début. J'ai été bien accueilli. Je pense que ça se voit sur le terrain et en dehors. Je sens que je vais faire une très bonne saison avec l'AS Saint-Étienne grâce à toutes les personnes qui sont là et qui m'ont aidé à venir ici. J'ai hâte de continuer comme ça."

- Pourquoi avoir choisi l'ASSE, et qui sont ces personnes qui vous ont aidées à venir?

"Ces personnes, ce sont mes conseillers. C'est d'abord mon agent, mes parents mais aussi Pierre-Emerick Aubameyang et Yann M'Vila surtout. Ils m'ont conseillé de venir à l'ASSE. Comme je l'ai dit, je suis très content et pas du tout déçu. Je pense avoir fait le bon choix."

- Qu'est-ce que vous ont dit Pierre-Emerick Aubameyang et Yann M'Vila pour vous convaincre?

"Déjà j'ai regardé les résultats de l'année dernière. Les Verts terminent 4e de Ligue 1. Ils font une très bonne saison. C'est un club mythique. C'est ce que m'a répété mon père avant que je fasse mon choix. Il supporte beaucoup l'ASSE."

Avant que je fasse mon choix, mon père qui supporte beaucoup l'ASSE, m'a répété que c'est un club mythique.

"Et puis, il y a le passage de Pierre-Emerick Aubameyang dans ce club. Il a laissé de très belles traces. Il y a des supporters qui me comparent à lui. (Il sourit). Mais vous savez très bien que lui c'est un autre calibre. Il y a le public, le Chaudron, l'engouement pour le foot ici. Voilà. Pas grand chose à dire à part tout ça si ce n'est que ça m'a donné envie. Et j'ai tout de suite dit oui."

- Vous franchissez un palier en signant chez les Verts. Ça vous met plus de pression?

"Je n'ai pas l'habitude d'avoir la pression. Je suis justement très motivé car Saint-Étienne est un club qui a beaucoup de supporters. Ça me donne encore plus envie de bien faire. J'ai toujours envie de bien faire, et encore plus quand le stade est blindé. Tout simplement."

