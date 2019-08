100% Club | Denis Bouanga (2/4): "Lorient venait recruter mon petit-frère et ils m'ont recruté aussi"

Saint-Étienne, France

Le premier invité cette semaine de 100% Club, notre nouvelle émission qui vous propose de découvrir tous les soirs au fil de la semaine un joueur de l'AS Saint-Etienne, est depuis lundi Denis Bouanga. Le joueur s'est installé dans le Forez cet été en provenance de Nîmes.

Après nous avoir raconté son arrivée à Saint-Etienne, lundi soir, l'International gabonais nous parle de son jeune frère Didier qui est le premier à avoir tapé dans l’œil des recruteurs à Lorient. Mais c'est Denis qui passe pro. Événement familial raconté par le grand frère.

Denis Bouanga est sur France Bleu cette semaine et répond aux questions de 100% Club:

- Votre parcours démarre au Mans, puis Lorient avant d'être prêté à plusieurs clubs avant Nîmes et aujourd'hui Saint-Étienne. Un parcours difficile?

"Oui car, plusieurs fois, les coach ne m'ont pas fait confiance. C'est frustrant de partir en prêt. Après je me suis servi de ces expériences pour montrer mes valeurs et mes qualités de footballeur. Et comme je sais vite passer à autre chose, tous mes prêts ont été bénéfiques pour les clubs ou je suis passé et pour moi. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Et c'est ce qui fait que je suis ici aujourd'hui, pour faire progresser Sainté et pour progresser."

- Vous venez d'une famille de footballeurs. Votre petit frère l'est aussi mais il n'est pas professionnel?

"Non mais c'est grâce à lui si je suis ici aussi. A l'époque, Lorient venait recruter mon petit frère et au final ils m'ont recruté en même temps. Je considère vraiment mon petit frère comme une partie de moi. Et c'est grâce à lui si j'en suis là aussi."

- Et c'est vous qui est professionnel aujourd'hui. C'est étonnant comme histoire!

"C'est assez étonnant. Mon petit frère a plus de qualité que moi. Je sais le reconnaitre. Il joue avant-centre et marque beaucoup plus de buts que moi. Après il faut surtout être au bon moment au bon endroit. J'ai eu l'opportunité de signer professionnel à Lorient et de montrer mon football. Ça a marché. J'ai continué et je suis à Saint-Étienne aujourd'hui."

- Il joue toujours à Lorient aujourd'hui? Il pourrait passer professionnel?

"Il joue aujourd'hui au Racing Club de la Flèche. J’espère bien qu'il passera professionnel. Je lui dis de ne pas lâcher. Si j'ai réussi il n'y a pas de raison. Lui, il est aussi dans cette optique là. Je sais que mes conseillers vont bien s'occuper de lui. Il ne doute pas et j'espère qu'il aura l'opportunité de jouer en Ligue 2 ou Ligue 1."

