100% Club | Denis Bouanga (3/4): "Entre le Chaudron crier mon nom m'a donné des frissons"

Suite du premier entretien dans 100% Club cette semaine, notre nouvelle émission sur les Verts qui vous propose notamment de découvrir du lundi au vendredi entre 18 heures et 19 heures un joueur de l'AS Saint-Étienne.

Depuis lundi, nous sommes avec l'une des recrues de l'ASSE, l'ailier Denis Bouanga. Le joueur de 24 ans (8 buts, 2 passes décisives la saison dernière en Ligue 1) s'est installé dans le Forez cet été en provenance de Nîmes.

Après nous avoir raconté son arrivée à Sainté, et son incroyable histoire avec son jeune frère, l'International gabonais revient sur son premier but sous ses nouvelles couleurs lors du premier match à domicile contre Brest.

Denis Bouanga est sur France Bleu cette semaine et répond aux questions de 100% Club:

- Quand vous êtes entré pour la première fois dans le Chaudron avec le maillot des Verts, qu'avez-vous ressenti?

"De la joie. J'étais vraiment très content de fouler cette pelouse avec ce maillot. Il y a quatre ans je ne pensais pas atteindre un club comme l'ASSE. De jouer et de marquer pour Saint-Étienne ça fait vraiment plaisir sachant qu'il y avait une tribune en moins. J'ai hâte de connaître le Kop nord. Mais après ce but, entendre mon nom crié avec autant de joie, ça vous donne des frissons. Ça donne envie de marquer plus de buts."

- Vous avez dit aussi après le match ne pas avoir aimé les sifflets de Geoffroy Guichard notamment lors de la sortie de Wahbi Khazri.

"Oui. Après c'était à chaud mais je pars du principe que quand on vient au stade c'est pour supporter son équipe. Il peut y avoir de la déception mais de là à siffler un joueur je ne suis pas d'accord. Le football c'est comme ça. Les supporters sont exigeants. A nous d'être exigeants sur le terrain. Je me dis : tu peux te louper une fois mais si tu abandonnes tu ne réussiras jamais. Donc à toi de t'accrocher et de continuer."

- C'est votre caractère? Comme vouloir faire mieux après votre premier match à Dijon. Vous vouliez mieux faire?

"Cette force de caractère je l'ai forgée au fil des années ou j'ai galéré. Le fait de partir d'en bas et de devoir grappiller les échelons m'a permis de voir beaucoup de choses. J'avais à cœur de me racheter après ce premier match loupé à Dijon. J'ai fait en sorte de vite oublier Dijon pour basculer sur Brest. Je pense que mon but a fait du bien à l'équipe et j'espère qu'on va continuer à progresser et rectifier ce qui n'a pas été."

