100% Club | Denis Bouanga (4/4): "Faire un beau parcours européen comme Rennes la saison dernière"

Saint-Étienne, France

Avant d'aller à Marseille dimanche (21h) pour le choc de la 4ème journée de Ligue 1, dernier épisode du premier invité cette semaine de 100% Club, notre nouvelle émission quotidienne sur l'ASSE. Denis Bouanga nous parle de ses ambitions avec les Verts.

Denis Bouanga était sur France Bleu cette semaine, dans 100% Club :

Vous avez 24 ans. Vous avez signé pour quatre ans. Quels sont vos objectifs?

"Déjà je suis un compétiteur. J'espère qu'on va faire mieux que la saison dernière. Ce sera dur mais on a un effectif et un staff de qualité. On peut y arriver. Après individuellement, j'espère marquer plus de buts que la saison dernière, et être plus décisif aussi (8 buts, 2 passes décisives en Ligue 1). Et puis, j'espère aussi grappiller du temps de jeu en coupe d'Europe. Je n'ai jamais joué cette compétition."

La Ligue Europa a-t-elle été une raison de venir à Saint-Étienne?

"Oui ça donne encore plus envie. J'ai hâte de jouer cette coupe d'Europe. Jamais je n'aurais cru jouer cette compétition. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup galéré. Je me suis accroché en jouant mon football."

J'espère qu'on fera un beau parcours européen comme Rennes la saison dernière.

"Maintenant, l'ASSE me donne l'opportunité de la jouer. On va la jouer à fond sans tricher et j'espère qu'on fera un beau parcours comme Rennes la saison dernière."

Vous rêviez de quoi quand vous étiez amateur au Mans? De coupe d'Europe?

"Je rêvais de devenir professionnel déjà. Depuis tout petit, c'est notre rêve à mon petit frère et à moi. Pour ma part, c'est chose faite. Maintenant, je dois encore progresser au fur et à mesure, continuer à donner le maximum et marquer des buts et des buts qui procurent des joies énormes."

Dernière question, comment se passe votre intégration dans l'équipe?

"Ça se passe bien. Les joueurs m'ont bien accueilli. Tous les jours, j'ai envie d'aller à l'entrainement, de découvrir mes coéquipiers. Je suis dans un très bon groupe qui ne fait que blaguer. J'aime bien ça."

J'aime faire des blagues et j'accepte qu'on blague sur moi.

"C'est aussi ma mentalité. J'aime faire des blagues et j'accepte qu'on blague sur moi. Je souhaite m'inscrire dans la durée avec ce groupe. Oui comme le dit l'expression, le groupe vit bien. (rires)"

