100% Club - Yohan Cabaye se confie à France Bleu : "Mathieu Debuchy était mon modèle à Lille"

C'est un Yohan Cabaye souriant et rassuré sur l'état de son genou - il est apte à jouer après être sorti à la mi-temps à Nîmes dimanche - qui nous a reçus lundi sous le soleil de Saint-Galmier ou il est installé pour le moment avec sa compagne et ses deux plus jeunes enfants.

Arrivé cet été dans le Forez, le milieu de terrain des Verts (33 ans) se confie cette semaine dans 100% Club tous les soirs de 18 heures à 19h avant deux matches cruciaux dans le Chaudron face aux Allemands de Wolfsbourg jeudi (18h55), et Lyon dimanche (21).

Le natif de Tourcoing revient notamment sur deux rencontres importantes à Lille ou il a débuté, avec Claude Puel et Mathieu Debuchy.

C'est la semaine la plus importante de la saison de l'ASSE?

"Une semaine importante avec deux gros matchs. On doit déjà penser à la coupe d'Europe. Après avoir perdu à Gand (3-2) il y a quinze jours, on est dos au mur jeudi face au favori de la poule. Mais on est à domicile, devant notre public, et on se doit de jouer pour la victoire. Viendra ensuite le derby qui est, on le sait, un match important, primordial à bien négocier. Pour bien préparer dimanche, on doit réussir jeudi."

Le derby et le Chaudron ont compté dans votre venue?

"La ferveur du public est extraordinaire ici. J'ai connu l'Angleterre (Newcastle, Crystal Palace). Mais ici, le stade chante tout le temps, sans parler des deux kops. Les derbys, ce sont des matchs qu'on aime jouer, même quand on a 33 ans. Et le public c'est important. Je me rappelle avoir été applaudi par Geoffroy Guichard comme nous sommes venus gagner avec Lille la saison ou on a été champions en 2011."

Lille reste dans votre coeur, un club qui vous a forgé?

"Oui, je suis arrivé au club en 1998, à l'âge de 12 ans. Je suis reparti à 25 ans, sur un doublé coupe-championnat. Je ne pouvais pas rêver mieux. J'en garde un très bon souvenir, notamment de Claude Puel (l’entraîneur à l'époque). C'est lui qui m'a lancé. C'est quelqu'un de droit, franc, honnête. Il parle peu, plus quand c'est pas bien que quand c'est bien. Mais si vous êtes sur terrain c'est qu'il apprécie le joueur."

Pour vous, Claude Puel peut être une bonne solution?

"On lui a collé à tord, à Lille, une étiquette d’entraîneur défensif, avec un jeu basé sur la défense et le pressing. Mais il demandait toujours de faire du jeu. Et regardez, à Lille, on marquait pas mal de buts.

On a collé à tord à Claude Puel une étiquette d’entraîneur défensif.

Après il y a un coach en place (Ghislain Printant) pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect. Ce n'est donc pas à moi de commenter cette situation. On se doit de se donner à fond pour le respecter et lui rendre la confiance qu'il nous a donné depuis le début."

Lille rime aussi avec Mathieu Debuchy pour vous...

"Avec Mat', on se connait depuis tellement longtemps. C'est quelqu'un qui a compté dans ma venue ici. Il a beaucoup compté dans ma carrière. On a un an d'écart. C'était un peu mon modèle à l'époque. Il a commencé milieu défensif comme moi. Un modèle aussi dans la mentalité. Claude Puel l'a redescendu défenseur mais il a toujours été adroit devant le but. On a fait carrière ensemble. C'est fabuleux."

Quelles sont vos premières impression sur le Forez?

"Je viens avant tout pour jouer au foot. C'est ma priorité et le club a la dimension en France d'un très grand club. Il y a aussi la ferveur du public et Mathieu (Debuchy) on en a parlé. J'ai eu le coach au téléphone. Le projet m'a plu. Et dans ma situation c'était très bien de venir à l'ASSE. La ville c'est secondaire mais il y a plein de choses à découvrir. Il y a de fervents supporters et des gens gentils. J'ai eu un très bon accueil."

