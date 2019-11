100% clubs ch'tis spécial Equipe de France à 19h : appelez-nous au 03 20 55 89 89 !

Les Bleus sont qualifiés pour l'Euro 2020 ! Après les deux derniers matchs de qualification la semaine dernière, on fait le point sur les chances de l'Equipe de France avec un focus sur les internationaux nordistes. L'ancien formateur de Benjamin Pavard et de Lucas Digne sera notre témoin !

Premiers de leur groupe de qualification, l'Equipe de France sera présente à l'Euro 2020. Les champions du monde 2018 feront partis des favoris.

Quel rôle vont jouer les différents internationaux nordistes et les joueurs du LOSC dans la future liste des 23 que devra établir Didier Deschamps pour la compétition qui aura lieu en juin et juillet 2020 ? Raphaël Varane, Benjamin Pavard, Lucas Digne, Jonathan Ikoné... On en parle ce soir dès 19h dans 100% clubs ch'tis, votre émission sport du mardi au vendredi à partir de 19h sur France Bleu Nord. Appelez-nous pour nous donner votre avis sur ces joueurs, sur les autres et sur les chances de l'Equipe de France à l'Euro au 03 20 55 89 89 !

Rachid Chihab, ancien entraîneur des équipes de jeunes au LOSC, qui a notamment formé Lucas Digne et Benjamin Pavard, sera notre témoin !

Benjamin Pavard, originaire de Jeumont, a été formé au LOSC de 2005 à 2016 © Maxppp - Stéphane GUIOCHON

