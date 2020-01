100% clubs ch'tis spécial RC Lens ce jeudi à 19h

Les Sangs et or à l'honneur ce jeudi sur France Bleu Nord. Supporters lensois, 100% clubs ch'tis vous donne la parole au 03 20 55 89 89. On parlera également de la jeunesse lensoise avec Eric Assadourian, le nouveau directeur du centre de formation.