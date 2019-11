100% clubs ch'tis spécial Valenciennes-Lens à 19h : appelez-nous au 03 20 55 89 89 !

Avant le coup d'envoi du match à 20h, à suivre en direct sur France Bleu Nord, 100% clubs ch'tis parle du derby Valenciennes-Lens dès 19h. Supporters lensois et valenciennois, appelez-nous au 03 20 55 89 89 ! Jonathan Lacourt et Eric Chelle, anciens joueurs des deux clubs, seront nos témoins.

L'an dernier, le derby Valenciennes-Lens avait été émaillé par des incidents en tribunes et à l'extérieur du stade

Premier derby de la saison en Ligue 2 ! Valenciennes reçoit Lens à partir de 20h au stade du Hainaut pour la 16ème journée de championnat.

Une heure avant le coup d'envoi, 100% clubs ch'tis vous donne rendez-vous pour parler du derby dès 19h sur France Bleu Nord. Supporters lensois et valenciennois, appelez-nous au 03 20 55 89 89 pour intervenir en direct à l'antenne et nous parler du derby !

Jonathan Lacourt et Eric Chelle, anciens joueurs des deux clubs, seront nos témoins et vous pourrez leur poser vos questions.

On évoquera également Daniel Leclercq, alors qu'un hommage sera rendu à l'ancien joueur et entraîneur de Lens et de Valenciennes avant le coup d'envoi du match.