100% LOSC dès 19h : appelez-nous avant Chelsea - Lille !

Dès 19h, on vous fait vivre le dernier match du LOSC cette saison en Ligue des Champions contre Chelsea (21h). De 19h à 19h45, 100% clubs ch'tis recevra Fernando d'Amico. Et à partir de 20 h, avant-match avec Emma Sarango et en direct de Londres, Christian Palka et Bastien Ducrocq. Appelez-nous !