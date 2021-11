Christophe Point, coach de la réserve du DFCO et ancien de l'AJA : " il y a une suprématie régionale à avoir"

La rivalité entre Dijon et Auxerre commence dès les catégories de jeunes. "Il y a une suprématie régionale à avoir", explique Christophe Point, entraîneur de la réserve du DFCO et ancien directeur du centre formation de l'AJA. Il était dans 100% DFCO, à une semaine du derby en Ligue 2.

Le derby de Bourgogne approche, entre le DFCO et l'AJ Auxerre, lundi 22 novembre 2021 au Stade Gaston Gérard, pour la 16e journée de Ligue 2. Un match tant attendu dont on a parlé avec Christophe Point, dans 100% DFCO, à une semaine du match. L'actuel entraîneur de la réserve du DFCO, en N3, connaît bien le sujet : il a été directeur du centre de formation de l'AJA entre 2016 et 2017, avant de revenir en Côte-d'Or. Interview, avec des infos sur sa relation avec Patrice Garande (qu'il connait de longue date), sur le jeune Erwan Belhadji et sur le futur adversaire des Dijonnais en Coupe de France, Morteau-Montlebon.

REPLAY - Christophe Point, entraîneur de la réserve et ex de l'AJA, dans 100% DFCO Copier

Selon vous, existe-t-il une vraie rivalité entre Dijon et Auxerre ?

Comme dans tous les derbys, il y a une suprématie régionale à avoir. C'est peut-être plus marqué vis-à-vis des supporters. Je pense que ça existe toujours quand même et que c'est assez marqué.

Cette rivalité existe-t-elle dès les équipes de jeunes ?

C'est marqué dans les clubs. Quand les équipes de la formation sont opposées, il y a aussi ce derby-la, chaque club a envie de dominer l'autre en terme de résultats et de performance. La rivalité est bien présente, après il n'y a rien de méchant là-dedans mais c'est vrai que la domination sur le plan régional est importante.

Un derby est un match "particulier". Comment ça se matérialise ?

Il y a peut être plus d'attention des médias, des supporters, ce qui créé un climat différent des matchs habituels avec cette intensité ou cette motivation supplémentaire. C'est un environnement qui est différent, et qu'on trouve aussi dans les matchs de coupe d'Europe ou de Coupe de France. Quelque chose de supplémentaire et qui créé une une atmosphère particulière.

C'est un environnement qui est différent, et qu'on trouve aussi dans les matchs de coupe d'Europe ou de Coupe de France

Le DFCO doit-il s'inspirer du centre de formation de l'AJA ?

Ce sont deux clubs différents avec des histoires très différentes. Le DFCO est un club très jeune alors que l'AJA a le passé que tout le monde connait. En termes de vécu et d'expérience, en termes de formation, c'est l'un des premiers clubs formateurs français, il y a eu cette rivalité avec le FC Nantes dans deux styles différents. Aujourd'hui, c'est moins le cas, ils souffrent aussi d'être en Ligue 2, et d'avoir beaucoup plus de concurrence que par le passé où ils avaient ce temps d'avance. Ils avaient les meilleurs français, il y avait aussi très peu de centres de formation. Aujourd'hui, les talents sont dispersés entre les 36 ou 38 centres de formation en France.

Vous connaissez bien Patrice Garande, le nouvel entraîneur du DFCO, vous étiez au même moment au SM Caen dans les années 90 ...

Il était adjoint et j'avais la responsabilité de 15 ans nationaux. On est toujours restés en contact. On se connait très bien.

Est-ce que ça facilite les rapports dans votre travail au DFCO ?

C'est une volonté de Patrice de donner du temps de jeu aux joueurs qui en ont peu avec lui ou qui ne sont pas utilisés. L'idée même qu'un footballeur joue au foot ça me plait bien (rires) donc on est ravis d'avoir cette expérience supplémentaire au niveau des plus jeunes.

Certains jeunes du DFCO ont eu du temps de jeu en Coupe de France, comme Erwan Belhadji. Qu'avez vous pensé de sa performance ?

Je l'ai trouvé assez à l'aise latéral gauche. C'est un droitier, on pouvait s'attendre à ce qu'il joue à droite. Il l'avait déjà fait lors de certaines séances d'entraînement, on l'avait mis dans cette position et il s'en était bien sorti. C'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui est réceptif. Il a besoin évidemment d'expérience et de temps de jeu pour progresser, mais il est sur la bonne voie. Ce qu'il faisait avec nous, il est capable de le reproduire aussi donc c'est plutôt bien.

Il est sur la bonne voie

Il joue latéral, il est plutôt formé comme un joueur offensif ...

Il a toutes les qualités pour faire un latéral moderne. Il faut qu'il prenne en expérience, le fait qu'il ait signé pro et qu'il côtoie les pros tous les jours est une très bonne chose pour lui.

Un mot sur le futur adversaire du DFCO en Coupe de France, Morteau-Montlebon, qui évolue dans le même groupe que vous en N3 ?

C'est quand même un endroit où l'hiver est bien marqué. Et aussi- c'est ce que je dis souvent aux joueurs par rapport aux Franc-comtois - ils ont d'importantes valeurs de courage et de solidarité, parce qu'en on est dans le monde amateur et qu'il faut s'entraîner le soir alors qu'il fait très très froid, il faut être motivé quand même. Ce sont des équipes qui ne lâchent rien, qui ont un état d'esprit remarquable sur les valeurs du sport et sur ce qu'ils peuvent donner collectivement sur le terrain.