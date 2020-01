100% FCSM : la nouvelle émission foot de France Bleu Belfort Montbéliard

En 2020, le Club Sochaux change de nom et devient 100% FCSM. Votre nouvelle émission foot présentée par Hervé Blanchard est à retrouver chaque lundi de 18h à 18h30 sur France Bleu Belfort Montbéliard.

Sochaux, France

Tout nouveau, tout beau. En 2020, le Club Sochaux change de nom et d'horaire. A partir de ce lundi 6 janvier, l'émission du lundi soir s'appelle désormais 100% FCSM. Débrief des matchs, analyses, quizz... toute l'actualité du FC Sochaux-Montbéliard est à écouter désormais entre 18h et 18h30, toujours avec Hervé Blanchard à la barre.

Florian Martin, premier invité de 100% FCSM

Au menu de cette première de 100% FCSM : les ambitions de Sochaux pour la deuxième partie de saison, le mercato hivernal et le match de vendredi à Bonal contre le Paris FC. Le club parisien compte dans ses rangs deux anciens joueurs jaune et bleu : Jérémy Ménez et Florian Martin.

Florian Martin revient à Bonal presque deux ans après son dernier match avec le FCSM, le 6 février 2018 contre le PSG en Coupe de France. Le breton sera dans 100% FCSM ce lundi soir. Rendez-vous dès 18h sur France Bleu Belfort Montbéliard.

