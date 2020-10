100% Paillade : émission spéciale en hommage à Bruno Martini

France Bleu Hérault consacre son émission 100% Paillade à Bruno Martini, ce vendredi (18h-19h). Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis reçoivent plusieurs invités pour évoquer l'ancien gardien de but du MHSC et des Bleus, mort cette semaine à Montpellier.

Quatre jours après la disparition de Bruno Martini, mort des suites d'un arrêt cardio-respiratoire lundi dernier, dans un hôpital de Montpellier, l'émission 100% Paillade de France Bleu Hérault lui rend hommage, ce vendredi.

Bertrand Queneutte et son consultant Geoffrey Dernis, en compagnie de Jean-Baptiste Giniès, avocat et chroniqueur, reçoivent plusieurs invités en direct, entre 18h et 19h, pour évoquer la mémoire de Bruno Martini et leurs souvenirs de l'ancien gardien de l'équipe de France, qui a terminé sa carrière au MHSC, dont il était encore le directeur adjoint du centre de formation avant de perdre brutalement la vie, à l'âge de 58 ans.

Michel Mézy : entraîneur du MHSC et de Bruno Martini entre 1995 et 1999, aujourd'hui conseiller du président Laurent Nicollin.

: entraîneur du MHSC et de Bruno Martini entre 1995 et 1999, aujourd'hui conseiller du président Laurent Nicollin. Philippe Flucklinger : doublure de Bruno Martini à Montpellier, pendant plusieurs années, avant de lui prendre la place de numéro un au poste de gardien.

: doublure de Bruno Martini à Montpellier, pendant plusieurs années, avant de lui prendre la place de numéro un au poste de gardien. Henri Emile : ancien intendant de l'équipe de France entre 1984 et 2004, puis coordinateur sportif des Bleus entre 2010 et 2012.

100% Paillade : en direct sur France Bleu Hérault, entre 18h et 19h