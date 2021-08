100% Paillade sur France Bleu Hérault : la troisième saison démarre, des nouveautés autour du MHSC

L'émission football de France Bleu Hérault revient, ce lundi 30 août. Du lundi au vendredi, l'équipe des sports vous donne rendez-vous à 18h, en direct, pour évoquer l'actualité du MHSC et débattre des sujets brûlants autour de la Paillade.

Les supporters seront plus que jamais à l'honneur dans 100% Paillade

C'est une émission incontournable de France Bleu Hérault, autour de l'actualité du MHSC : 100% Paillade revient, ce lundi 30 août, en direct du lundi au vendredi à 18h. Pour cette troisième saison, la radio vous propose plusieurs nouveautés.

Un nouveau consultant

Ancien footballeur professionnel passé par Toulouse, Troyes, Arles-Avignon ou encore le FC Sète, Benjamin Psaume accompagnera Bertrand Queneutte les soirs de match à domicile, mais également le lundi et le vendredi, dans 100% Paillade, entre 18h et 19h. Elu meilleur joueur de Ligue 2 lors de la montée en Ligue 1 avec l'AC Arles Avignon, partenaire de Daniel Congré, Andy Delort ou encore Téji Savanier, l'ex milieu offensif a aussi été sous les ordres de Olivier Dall'Oglio, à Alès. Il nous amènera sa connaissance du milieu et son analyse tactique.

Un pool de supporters

France Bleu Hérault vous propose un casting de supporters, présents tour à tour en fil rouge dans l'émission : Michaël, Najim, Joan et bien d'autres. Ces amoureux de la Paillade, abonnés et fans de la première heure, viendront en studio pour débattre avec notre équipe et avec vous, au téléphone, au 04.67.58.6000.

Les voix de 100% Paillade

Jean-Bernard Sterne, ancien journaliste sportif du Midi Libre, sera toujours présent le vendredi, tout comme Jean-Baptiste Giniès, agent et avocat montpelliérain spécialiste du droit du sport. Egalement à nos côtés cette saison, nos confrères Maxime Raynaud de Midi Libre et Yann Soudé de L'Equipe. D'autres voix nous rejoindront en cours de route.

100% Paillade à l'extérieur

Régulièrement, l'émission 100% Paillade viendra à votre rencontre. Nous installerons notre studio dans différents lieux du département : chez les supporters, dans les clubs partenaires, au centre de formation et à Grammont, ou bien chez des figures de la Paillade, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Les 10 ans du titre

Pour célébrer les dix ans du titre du MHSC en Ligue 1, Bertrand Queneutte vous proposera une chronique chaque vendredi, avec un acteur du sacre de 2012. L'idée : revivre cette saison folle, match par match et avec des anecdotes. Chronique diffusée le vendredi à 6h17 et 8h40, puis rediffusée le vendredi soir dans l'émission. Parmi nos intervenants : René Girard ou encore Joris Marveaux.

Des cadeaux à gagner

Maillots portés et dédicacés par les joueurs, places pours les matchs à la Mosson, etc : France Bleu Hérault met le paquet et vous offre des cadeaux dans l'émission, tout au long de la saison.

Toute la semaine

En plus des deux gros rendez-vous football du lundi et du vendredi, 100% Paillade c'est aussi le mardi, le mercredi et le jeudi : une question, un débat à 18h avec de nombreux invités.

Rendez-vous ce lundi 30 août à 18h sur France Bleu Hérault