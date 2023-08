100% Paillade : une cinquième saison sur France Bleu Hérault

La Ligue 1 vient de redémarrer et, avec elle, les retransmissions font leur retour sur France Bleu Hérault. Cette saison, tous les matchs du MHSC sont encore commentés, en direct et en intégralité, mais avec un dispositif musclé. Pour vous faire vibrer : Bertrand Queneutte et Benjamin Psaume.

Jour de match : dispositif renforcé !

A DOMICILE

Dans l'avant-match, France Bleu Hérault vous offre le meilleur de la conférence de presse d'avant match, la compo et les enjeux, mais aussi des infos et des itw exclusives.

A l'issue de la rencontre : France Bleu Hérault s'installe à la sortie des vestiaires, pour vous faire vivre en simultané la conférence de presse des coachs et la zone mixte avec les joueurs.

A L'EXTERIEUR

Cette saison, Benjamin Psaume est aussi présent à l'extérieur !

Six rencontres à l’extérieur seront commentées, au stade, par notre duo : Marseille, Monaco, Nice, Lyon, Clermont et Toulouse. Pour tous les autres matchs : Bertrand Queneutte au stade et Benjamin Psaume en studio. Autour de notre consultant, une bande de supporters et de chroniqueurs pour accompagner le commentaire, analyser et débattre tout au long de la partie, et après le coup de sifflet final.

100% Paillade : nouvelles rubriques

Votre émission « 100% Paillade » fait son grand retour, le 28 août prochain. Chaque lundi et chaque vendredi, de 18h à 19h, venez parler librement du match passé et de celui à venir, et de toute l’actualité du MHSC : l’antenne vous est ouverte (04.67.58.6000). Plusieurs nouvelles rubriques font leur apparition :

Le tweet de la semaine / Le tweet du weekend : le tweet d'un supporter est sélectionné et mis en avant dans 100% Paillade, en compagnie de son auteur.

L'oeil des coachs : le lundi, un entraîneur d'une équipe amateur de l'Hérault se glisse dans la peau du coach de la Paillade et nous livre son analyse technique de la rencontre. Ce qu'il aurait fait ou pas, à la place de Der Zak. A l'issue de son intervention, c'est lui qui désigne le coach qui interviendra dans la prochaine émission.

Docteur Paillade : chaque vendredi et toute la saison, un doc nous explique les blessures, les pathologies, les soins, les interventions, et les techniques utilisées dans le milieu du foot, aussi bien masculin que féminin.

100% Pailladine : tous les quinze jours, deux joueuses de la Paillade nous racontent leur actualité, elles évoquent leurs derniers match et ceux à venir, et elles nous parlent de la vie du vestiaire.

Toute la saison, des cadeaux à gagner et des places pour chaque match à domicile du MHSC.

100% Paillade : le rendez-vous des amoureux du MHSC © Maxppp - Guillaume Horcajuelo

Une équipe de passionnés et d'experts

Autour de Bertrand Queneutte et de Benjamin Psaume : Maxime Raynaud (Midi Libre), Julien Castanheira (Made In Foot), Tiffany Henne (Prime Video & Via Occitanie), Dadou (Dessinateur Midi Libre & Eurosport), Jean-Bernard Sterne (ex Midi Libre), Hugues Sionis (L'Equipe), Guillaume Klein (AFP), Philippe Malige (ex arbitre international) et d'autres personnalités, dont le nom sera dévoilé d'ici fin août.

Plusieurs supporters, aussi, autour de la table pour commenter l'actualité du MHSC : Joan, Dorian, Baptiste, Julien, Yannick, Julie, Pierrick, Ruddy.