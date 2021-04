100% PSG - Le billet : "la soif de titres du Kid de Bondy"

Tous les matins, Stéphane Bitton et Eric Rabesandratana reviennent sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Avec ce lundi 19 avril un PSG à réaction et une équipe féminine fantastique.

"Quel dimanche après-midi pour ceux qui aiment le PSG ! Pendant plus de 75 minutes, j'ai pensé que le titre de champion de France n'intéressait pas ou plus les joueurs de Paris. J'ai longtemps cru que c'était foutu, le PSG était sans idée, apathique, passif. Mais c'était mal connaître l'esprit de compétition, la soif de titres du Kid de Bondy, Kylian Mbappé. À lui seul, l'attaquant champion du monde a remis le PSG sur les rails, en permettant aux Rouge et Bleu de revenir sur Saint-Etienne puis de prendre l'avantage grâce à un pénalty tout en maîtrise. Et tandis que le 10e titre s'éloignait, c'est Mauro Icardi, d'une tête rageuse, qui entretenait l'espoir. Ce matin, le PSG et toujours debout et reste un candidat à sa propre succession, c'est l'essentiel.

Et puis quel dimanche après-midi pour l'équipe féminine du PSG. C'était presque impossible et pourtant elles l'ont fait ! Elles ont sorti Lyon, quintuple tenant du titre en Ligue des Champions. Les joueuses d'Olivier Echouafni sont en demi-finale de la LDC... comme les garçons, après leur victoire 2-1 au Parc OL. Oh lé lé, Oh la la, qu'est ce qui s'est passé, l'OL est dépassé ! La qualif' est méritée sur l'ensemble des deux matchs. Le Paris Saint-Germain est dans les deux derniers carrés !!!"

Stéphane Bitton