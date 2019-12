100% RC Lens avec Guillaume Gillet ce jeudi à 19h

100% clubs ch'tis termine son bilan de mi-saison des clubs professionnels de football nordistes avec les Sang et Or. Le RC Lens, 2ème de Ligue 2, va-t-il monter à l'étage supérieur à la fin de la saison ? On en parle avec vous au 03 20 55 89 89 et avec Guillaume Gillet, le capitaine lensois.