100% Sport : Cyril Yvon, la mémoire vivante du Mans FC

Cyril Yvon est membre de l'association de supporters du Mans FC, le Support'R Club, et créateur de la page Facebook « Histoire du Mans FC d'hier à d'aujourd'hui » qu'il alimente grâce à ses nombreuses archives. Cyril a chez lui 70 classeurs d'archives et autant de maillots ! Les plus vieux documents datent de la création du club, le Muc 72, en 1985. Écoutez notre entretien avec Cyril !

Entretien avec Cyril Yvon