100% Sport : posez vos questions au président du DFCO, Olivier Delcourt

Un premier bilan et des perspectives pour la suite de la saison. Trois jours après DFCO - Villefranche, le président Olivier Delcourt sera l'invité de 100% Sport , lundi 11 septembre 2023, entre 18h et 19h. Le menu est chargé, entre les résultats du début de la saison, les objectifs, les conséquences économiques de la relégation, le rachat du club ou l'arrivée des nouveaux investisseurs, le mercato, la section féminine, la formation. Appelez-nous pendant l'émission et posez votre question en direct au 03 80 42 15 15, où écrivez-nous en amont dans le formulaire ci-dessous.

