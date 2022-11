100% Stade Lavallois : ÉPISODE 2 - Retour sur le début de saison avec le photographe officiel Nicolas Geslin

À quelques semaines de la trêve et du début de la Coupe du monde au Qatar le 20 novembre prochain, on poursuit la série sur le début de saison des Tango. On revient sur trois rencontres à travers deux ou trois photos du photographe officiel du Stade Nicolas Geslin. Épisode 2 ce mercredi.

France Bleu Mayenne a lancé le 26 octobre dernier une série de trois épisodes avant la trêve et la Coupe du monde au Qatar qui débute le 20 novembre prochain. Deuxième épisode ce mercredi toujours avec le photographe officiel des Tango, Nicolas Geslin, dans 100% Stade lavallois. Il a choisi pour nous trois rencontres du début de saison sur lesquels on va revenir à travers deux ou trois photos qu'il a sélectionnées. ⓘ Publicité Pour le deuxième épisode, on fait un focus sur la belle victoire à l'extérieur face à Quevilly Rouen Métropole, 3 buts à 1, le 17 septembre dernier.