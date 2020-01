100% Stade Malherbe : venez débattre avec Thomas Thouroude, invité de votre émission ce mardi

Caen, France

Ce mardi soir, 100% Stade Malherbe lance sa nouvelle version. Votre émission décalée sur l'actualité du SM Caen désormais de 18h10 à 18h45 en direct sur France Bleu Normandie.

En début d'émission, l'essentiel des dernières infos de la planète Rouge et Bleue, suivi du Billet d'humeur des trublions de We Are Malherbe et d'une toute nouvelle partie "talk". Chaque fin d'après-midi, du lundi au vendredi, vous pourrez débattre avec une personnalité en lien avec le SMC.

Thomas Thouroude, invité numéro 1

Ce mardi, pour le lancement de cette nouvelle formule de 100% Stade Malherbe, Thomas Thouroude débattra avec vous de l'actualité malherbiste, notamment du tirage au sort des 16ème de finale de Coupe de France qui a envoyé le SMC à Montpellier. Vous pouvez participer à l'émission en nous appelant au 02.31.44.48.44.

Bien évidemment, le jeu pour gagner notamment des places pour le prochain match du SM Caen se poursuit. La question du jour aura lieu en fin d'émission.