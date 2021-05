100% USO - Le photographe officiel de l'US Orléans, Julien Peron, revient sur la saison en photos

Tous les mardis dans 100% USO, on revient sur la saison de l'US Orléans avec le photographe officiel du club, Julien Peron. À travers 3 photos, il revient sur un match en particulier et nous livre les coulisses de la prise de vue. Ce mardi, on revient sur la rencontre entre l'USO et Laval.

La saison de l'US Orléans est sur le point de s'achever après un dernier match contre Laval et la Ligue 2 s'est envolée pour le club orléanais. Pour se replonger dans cette année particulière, on reçoit tous les mardis Julien Peron, le photographe officiel de l'USO dans 100% USO.

À travers trois photos, on revient sur une rencontre à domicile et il nous explique les coulisses de chaque cliché. Ce mardi, on replonge dans la rencontre de l'USO face à Laval, le 21 août dernier, avec une défaite 0-1 pour le premier match de championnat de la saison.