100% USO - "Le stade me manque", raconte Didier Salmont, supporter de l'US Orléans depuis 40 ans

S'il y a bien un match que les supporters orléanais rêvaient de voir cette saison, c'est celui qui arrive, ce lundi, face au deuxième de National, Quevilly-Rouen à 18h45 à la Source. Malheureusement, avec le Covid, les rencontres sont à huis clos et les supporters de l'US Orléans sont obligés de se contenter de la télé ou de la radio pour vibrer et pour voir de telles affiches.

C'est le cas de Didier Salmont, 40 ans qu'il suit l'USO. Fidèle suiveur, membre des Yellow Boys un temps, quelques fois speaker, d'autres fois à la musique. Comme tous les jeudis à présent dans 100% USO, nous laissons la parole aux supporters pour qu'ils nous racontent comment ils vivent cette saison loin des tribunes. Didier était notre invité dans 100% USO ce jeudi et revient pour nous sur sa passion première : l'histoire de l'USO et ses nombreux classeurs de souvenirs. Entretien.

Comment vous vivez cette saison particulière, loin des terrains et des tribunes ?

Je le vis mal parce que je suis abonné, j'ai l'habitude de d'y aller avec les gens que je connais. Depuis le mois de septembre, je suis sur Facebook les actualités et les résumés des matches. Ça me fait du bien de voir les matches comme ça.

Est-ce que ça vous manque, les joueurs, la pelouse, la buvette ?

Oui parce que ça fait 40 ans que je vais au stade, je fais des choses bénévolement, avant que ce soit François Guéry au micro (le speaker, ndlr), je l'ai fait un peu. J'étais aussi dans la cabine en haut, je m'occupais de la musique et du panneau d'affichage.

Dans le stade, on aime bien voir les joueurs, vibrer avec eux.

C'est inédit cette année d'être éloigné aussi longtemps des tribunes pour vous ?

Oui et on n'est pas les seuls, c'est la même chose en Ligue 1, en Ligue 2 et en National. C'est difficile, je ne pense pas que d'ici la fin de saison, ça va revenir. J'espère qu'au mois d'août on pourra revenir dans les stades.

Est-ce que ce n'est pas frustrant de se dire que l'équipe a besoin des supporters dans certaines fins de matches mais que vous n'êtes pas là pour les encourager ?

Oui il manque les supporters, notamment les Drouguis, qui font pas mal d'animation. Dans le stade, on aime bien voir les joueurs, vibrer avec eux. En ce moment, ils font des bons matches et ceux à venir contre Quevilly-Rouen, Le Mans, le Red Star ou encore le SC Bastia, ils vont être très importants. Là, ça serait bien tombé et on aurait aimé être là dans le stade. Mais le Covid est là et on y peut rien.

Vous gardez toutes les coupures de presse depuis très longtemps, que vous compilez dans des classeurs. Vous en avez combien ?

J'en ai 30, sur cette saison-là, c'est mon trentième. J'ai terminé la saison dernière avec 1701 matches et je terminerai avec 1739 rencontres au total avec cette saison.

Sur cette saison, quel match vous retenez plus particulièrement ?

Le 6-1 face à Annecy ! D'ailleurs, Patrick Paumier, journaliste à la République du Centre me demandait si c'était déjà arrivé d'avoir un tel score dans toute la mémoire du club, j'ai cherché, j'ai trouvé et je lui ai envoyé la réponse. Il a fait un article là-dessus et il dit que je suis la mémoire vivante du club, sans lui on ne peut pas rechercher des choses si vite. Dans le temps, j'ai été supporter des Yellow Boys, avec David Sapin, on faisait les déplacements. C'était jusqu'en 1992 quand le club a été liquidé. On n'avait plus rien. J'espère que cette année on va remonter.

Comment ça vous est venu de compiler tous ces articles sur l'USO ?

Je m'ennuyais un peu, j'étais au stade lors de la finale de Coupe de France en 1980 avec mes frères et puis ça m'a plus, j'ai continué. Au départ j'avais que la République du Centre pour mettre des photos, après j'ai eu internet, j'ai eu plus de photos. Comme autre souvenir, en plus de la Coupe de France en 1980, je retiens aussi l'épopée en Coupe de France en 1989. Les déplacements m'ont aussi bien plus, à Cannes, à Avignon, voir la mer. On s'amusait bien et quand il y avait la qualification c'était encore mieux.