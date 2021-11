120 ans du Stade Rennais : Benjamin Keltz raconte cinq photos du livre "Au Fer Rouge"

En parallèle du film produit par le club "Au fer rouge" diffusé à l'Arvor, et dont le succès permet à l'œuvre de rester une semaine supplémentaire en salle, un livre photo du même nom est sorti depuis une semaine en librairie. Un ouvrage co-édité par le Stade Rennais et Les éditions du Coin de la Rue, co-dirigé par Marc Brassart et Benjamin Keltz. Le journaliste et auteur a choisi cinq photos qu'il raconte à notre micro. Le livre "Au fer rouge" est à gagner toute la semaine dans l'émission "100% Stade Rennais" de Gwendal Louvel à partir de 18h05 du lundi au vendredi sur France Bleu Armorique. Le concours dure du 22 au 26 novembre.

Première photo

Une jeune fille mange une galette-saucisse aux abords du stade le 4 février 1962 - Charles Barmay

Benjamin Keltz : "C'est un jeune fille qui est en train de manger une galette-saucisse aux abords du stade. On est le 4 février 1962, c'est le photographe Charles Barmay qui la prend, c'est un photographe qui adorait être aux abords du stade pour photographier la société bretonne. Il estimait que le stade était un reflet de la société rennaise. La galette-saucisse c'est un emblème important, on est dans ces années 60 où les camelots arrivent, s'installent sur la route de Lorient et vendent de la galette-saucisse, un plat qui devient un étendard de la culture bretonne. On a plein de choses dans cette photo, on a l'espièglerie, l'identité bretonne, rennaise et gallèse. Et on a le foot qui se joue derrière, on a tout le monde qui commence à se ruer derrière, on doit être à l'avant-match et tout le monde va au stade. On a la route de Lorient comme on l'avait dans les années 60, on est pas vraiment dans le cœur de ville à l'époque, la ville a tellement évolué, tellement changé. On est dans un stade où les enfants resquillent, ils passent par dessus les murs pour s'installer et voir le match gratuitement. Donc on est dans ce moment-là où le stade est en bout de ville, où on part déjà vers Lorient, on est pas en coeur de ville comme aujourd'hui parce que la ville s'est étendue, s'est structurée autour de son stade notamment."

Deuxième photo

Au centre, Marthe Weber, aujourd'hui la plus ancienne abonnée au stade, en 1950 - Charles Barmay

Benjamin Keltz : "C'est une photo des années 50. C'est un groupe de jeunes, jeunes hommes et jeunes femmes. Ils sont tous endimanchés et ils marchent vers la route de Lorient. Et au milieu de ce groupe, on a Marthe Weber, qui est la plus vieille abonnée du Stade Rennais aujourd'hui et Marthe nous a confié cette image-là. Elle nous raconte comment dans les années 50, aller au stade c'était le plaisir dominical qu'elle s'offrait avec ses amis. A l'époque, le week-end se structurait pour elle par son club de gym à la Tour d'Auvergne, puis on allait à la messe le dimanche matin, puis on mangeait, et ensuite on allait vers la route de Lorient. C'était vraiment un moment de convivialité pour elle, et il fallait bien s'habiller. La mode était aux longs impers noirs, très classes. Il fallait vraiment être beau pour aller au stade. On pense souvent que le stade était un lieu très testostéroneux, ce n'est pas faux, d'ailleurs dans les années 60 on va avoir l'arrivée des ouvriers-paysans de PSA, mais on a des femmes dans le stade. On les voit sur les images. Ce n'est pas un univers exclusivement masculin dans les années 50, 60, 70... Il y a déjà des femmes, qui participent aussi au spectacle dans ces années-là. Aujourd'hui ça se démocratise encore plus, on est dans un spectacle encore plus populaire dans les genres, mais à l'époque, déjà, les femmes vont au stade et s'intéressent au sport parce que c'est un moment de convivialité."

Troisième photo

Une jeune femme en embrasse une autre sur le front le soir de Rennes-Arsenal - Benjamin Keltz

Benjamin Keltz : "C'est une photo qui date du 7 mars 2019. On voit deux jeunes femmes, l'une embrasse l'autre sur le front, en la tenant affectueusement avec ses mains. On est au pied du kop, et derrière elles, on voit des scènes de liesse, des gens qui s'enlacent. Cette photo je la connais bien, puisque c'est moi qui l'ai prise. J'étais au pied du kop, pour un certain Stade Rennais - Arsenal en coupe d'Europe. C'est une photo que j'aime beaucoup parce qu'il y a de la tendresse, il y a du bonheur, il y a de la passion, il y a plein de choses dans cette image-là. Et ce sont des images que j'aime beaucoup au stade, ce sont des images de contre-pied puisqu'on a souvent l'impression d'avoir un débordement de passion, et dans ce qu'il y a de passionnel, parfois il y a de l'irrationnel et même du débordement. Et là on est dans quelque chose de tendre, dans la tendresse du foot."

Quatrième photo

Un supporter rennais lève les bras au ciel après la victoire en coupe de France le 27 avril 2019 - Pierre Minier - Ouest-Médias

Benjamin Keltz : "C'est une photo qui date du 27 avril 2019, une photo que les supporteurs du Stade Rennais connaissent par cœur, c'est la victoire du Stade Rennais contre Paris en coupe de France au Stade de France. C'est une photo de Ouest-Médias, l'agence de presse de Pierre Minier. Sur cette photo on voit un supporter qui s'appelle Nielsen, qui a une écharpe du Roazhon Celtic Kop autour du cou. Il est lévitation quasiment au-dessus de la tribune, il jubile, il a les mains tendues vers le ciel, le regard vers le ciel. On sent qu'il est en train de crier sa joie, mais pour moi il est plus en train de crier son soulagement. C'est ça que j'aime beaucoup dans cette photo, elle est très belle, elle a un côté quasiment religieux. Alors lui nous explique dans les pages suivantes qu'il n'y a pas de religiosité dans cette image-là, mais quand on la voit on a l'impression qu'il remercie le ciel pour ce qu'il a vécu, pour le soulagement de ce moment-là. C'est du soulagement qu'il vit comme beaucoup de supporters le 27 avril 2019. Et c'est la première chose que l'on vit quand on est supporters ce soir-là parce qu'on a tellement traversé le désert pendant près de 50 ans, on a rien gagné. On y a cru souvent, et à chaque fois on perdait, et là, non, on gagne ! C'est comme si on vous enlevait une épine du corps qui vous gênait depuis des années. Pfiouuu.... On respire, on est soulagés ! Et puis il y a cette vague d'euphorie, de joie qui arrive et tout autour de cette photo il y a des mains levées, et il y a lui au milieu."

Cinquième photo

Le stade de la Route de Lorient vu du ciel dans les années 60 - Créations artistiques Heurtier

Benjamin Keltz : "Il s'agit d'une photo de septembre 1964, issue du fonds artistique Heurtier du Musée de Bretagne. Cette photo est aérienne, c'est la spécificité de ce fonds-là. On y voit le stade vu du ciel dans les années 60. Dans ce livre on se rend compte que tout a changé et rien n'a changé, c'est ce qui ressort de cette photo. Vu du ciel, tout a changé, la route de Lorient n'est pas la route de Lorient que l'on connaît : à la place du Leclerc Cleunay, on a une station d'épuration, la rocade n'existe pas. Et en même temps, on reconnaît très bien l'endroit, on reconnaît la Vilaine, on reconnaît malgré tout la route de Lorient, on reconnaît le terrain qui n'a plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Dans les années 60, ce sont des tubulaires qui sont derrière les buts où il n'y a pas de tribune en béton. Il y a juste deux tribunes en béton sur la route de Lorient et le long de la Vilaine. Et au fond j'aime beaucoup voir la barre Thomas, qui a été détruite il n'y a pas si longtemps. C'est le début de la métamorphose de la ville. Si on regardait vers Villejean, on verrait les tours en train de se construire pour loger les ouvriers paysans de l'époque. On est dans cette ville-là, qui est en train de changer, et le stade, lui, il est resté là depuis 110 ans maintenant. Il a changé mais il est resté à cet endroit. Et dans l'histoire des clubs de foot, je ne crois pas trop me tromper si je dis qu'on est le plus vieux club de foot à jouer au même endroit depuis si longtemps. Un stade de foot pour un supporter c'est un temple, c'est une arène, c'est un théâtre, mais c'est aussi une maison. Quand on vient et on revient de génération en génération, on se transmet aussi cet endroit-là. Il devient un peu à nous et à chaque supporter."