120 ans du Stade Rennais - Jacques Delanoë : "Échapper à la dictature du court-terme"

France Bleu Armorique : Après cette nouvelle défaite à Marseille, la sixième consécutive, la première pour Bruno Génésio, est-ce que le Stade Rennais va mal ?

Jacques Delanoë : Les choses sont compliquées sur le plan sportif, mais on a pris les mesures pour que ça aille mieux. Hier soir (mercredi), le match est cruel puisque l'on perd dans les toutes dernières minutes du match, après avoir eu juste avant un magnifique tir sur la barre transversale. C'est le foot. Ceci étant dit, à l'échelle de 120 ans c'est pas grand chose. L'idée aujourd'hui c'est d'échapper à cette dictature du court-terme pour remettre le Stade Rennais en perspective.

FBA : Donc pour aller mieux, on fête ces 120 ans ?

JD : Un anniversaire ça fait toujours du bien ! 120 ans en plus, ça n'est pas rien. Nous sommes le quatrième club français le plus âgé, le cinquième par le nombre de matchs effectués en première division, depuis 1932. Effectivement l'anniversaire c'est une bonne façon de se remettre en famille. Dans une année compliquée pour nous puisqu'on est privés de nos spectateurs, l'année où il ne le fallait pas. Puisque c'est l'année où nous allons en Ligue des Champions, l'année où nous fêtons nos 120 ans. Et tout ça malheureusement on va devoir le faire différemment.

Plein d'émotions pour les supporters

FBA : Comment est-ce que vous avez innové pour fêter ces 120 ans ?

JD : Comme on ne pouvait pas faire d'événementiel, on a essayé d'amener un maximum de contenu et de se servir du digital pour le servir à nos supporters. Pour être avec eux, pour partager tout ça avec eux puisque c'est ça qui nous intéressait. Vous avez un formidable site internet ludique où les supporters vont pouvoir retrouver des souvenirs, créer leur propre portrait du Stade Rennais en fonction des émotions qu'ils ont eu. On est en train de faire un film de témoignages qui va être très intéressant, là encore sous l'angle de l'émotion. Il y a un livre de photos en préparation qui sera un magnifique cadeau de Noël sur les supporters. Il y a ce maillot, qui est fort bien accueilli, avec dessus le nom des quatre fondateurs du Stade Rennais. Plus une campagne d'affichage ... Il y a plein de choses.

FBA : On a découvert également cette statue de Jean Prouff, qui est désormais éternellement au Roazhon Park.

JD : Jean Prouff est à sa place. D'abord parce que c'est un personnage emblématique du Stade Rennais, tant le joueur que l'entraîneur. Mais à sa place aussi parce que j'ai le souvenir de voir un vieux monsieur voir les matchs. Il prenait son train depuis Trébeurden pour venir à Rennes et il était assis là où on l'a installé. Les statues, particulièrement dans les stades anglais, sont souvent sur les parvis. La notre a pour originalité, et c'est une première, d'être assise, dans le Roazhon Park. Si j'ose dire à "regarder le match".

FBA : Qu'est-ce que l'on souhaite au Stade Rennais pour les 120 prochaines années ?

JD : On lui souhaite plein d'émotions à générer pour les supporters. Il y a parfois des hauts, parfois des bas. Les hauts sont souvent très hauts et les bas très bas. Mais c'est aussi ça la passion du football. Et la passion d'un club qu'on a dans le cœur.