13 mai 2013 : Les Canaris s'envolent vers la Ligue 1 et laissent Caen sur le palier

Ce 13 mai 2013 reste une des plus mauvaises soirées de l'histoire du stade d'Ornano. Penalty arrêté, contre assassin : pour cette "petite finale" pour la montée en Ligue 1, Caen s'incline 1-0 et laisse filer les Canaris vers l'élite. Ce ne sera que partie remise...

Lundi 13 mai 2013, 36e journée de Ligue 2. "C'est l'une des plus grosses frustrations que j'ai eues au Stade Malherbe de Caen. Ouais, même une des plus grosses frustrations de ma carrière". Près de 4 ans après, l'ancien Caennais Aurélien Montaroup a encore du mal à avaler cette défaite à domicile face à Nantes (1-0) qui brise tout espoir de remontée pour les Normands.

On avait les crocs. Cette année là, on redescendait de Ligue 1 et on espérait remonter - Aurélien Montaroup

La semaine précédente, Caen était allé s'imposer sur le Rocher. Une victoire presque miraculeuse (1-0, but de Romain Poyet), qui avait retardé l'officialisation de la montée des Monégasques. Caen est alors 4e, à 2 points de la 3e place synonyme de remontée parmi l'élite, un an après en être descendu. Face au second, Nantes, un seul objectif : gagner et se rapprocher encore du trio de tête.

Le penalty de la montée... stoppé

"On était tellement confiants : on pensait faire la différence. On avait les crocs. Cette année là, on redescendait de Ligue 1 et on espérait remonter. Mais ce match nous coupe les ailes", précise Aurélien Montaroup. Mais le scénario de la rencontre ne va pas aller dans le sens des Caennais.

Pourtant, dans un stade d'Ornano presque plein (près de 20 000 spectateurs), les hommes de Patrice Garande tente des choses d'entrée de jeu. A la demi-heure de jeu, Lenny Nangis s'infiltre dans la surface nantaise. Il est fauché par Gabriel Cichero. L'arbitre, Laurent Duhamel, désigne le point de penalty. En l'absence de Mathieu Duhamel et de Fayçal Fajr, tous deux sur le banc, c'est Laurent Agouazi qui se charge de le tirer... Mais sa frappe à mi-hauteur est détournée par le gardien Rémy Riou.

Les excuses de Laurent Agouazi

"Je me souviens de Laurent anéanti dans le vestiaire, en pleurs. Mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir pris ses responsabilités. Mais ça lui a fait prendre conscience de certaines choses, ça l'a rendu plus fort pour la saison suivante", commente l'ancien milieu de terrain. Après la rencontre, en zone mixte, Laurent Agouazi était venu s'excuser "auprès des supporters, des joueurs, du staff, des salariés du club parce que c'est un moment difficile pour le club. Ce penalty arrêté fait qu'on ne va pas en Ligue 1, donc c'est compliqué".

Je m'excuse auprès des supporters, des joueurs, du staff, des salariés du club parce que c'est un moment difficile pour le club - Laurent Agouazi

En seconde période, Caen se fait punir sur un contre assassin. A la 57e minute de jeu, Rémy Riou dégage loin devant sur le côté gauche, en direction de Vincent Bessat. L’actuel Malherbiste déborde et centre au premier poteau où le buteur canari Filip Djordjevic reprend de volée (0-1, 57e).

Soirée ratée

"Depuis longtemps, on sait qu'on a eu maintes occasions de faire le break. On a fait des nuls qu'on aurait du gagner. Là, c'est la déception, même un peu plus, l'abattement, parce que c'est beaucoup d'efforts, de travail. On s'était programmé pour que le 24 mai (date de la dernière journée) soit décisif. Après ce match, il ne le sera pas", précise Patrice Garande après le match.

Caen se retrouve alors à 5 points de la 3e place. Pire : Malherbe assiste aux scènes de joie des Nantais, presque assurés d'être en Ligue 1. "Ils nous avaient sorti de la route. On les voyait sauter dans les bras des uns des autres. ça, ça avait fait mal. Après la vie continue et c'est là que tu deviens plus fort mentalement", ajoute Aurélien Montaroup. Malherbe rate l'ascenseur cette saison là... Mais ne le loupera pas la saison suivante !

