140 ans des Girondins de Bordeaux : "que des bons souvenirs et une reconstruction en route" pour Alain Giresse

France Bleu Gironde fête les 140 ans des Girondins de Bordeaux avec un invité exceptionnel : Alain Giresse, "l'enfant de Langoiran", le "petit prince de Lescure", meilleur buteur de l'histoire du club. Il revient sur son parcours et sur la place des Marine et Blancs dans le football français.

Six titres de champions de France, quatre coupes de France, plus de 2.000 matches en élite : en 140 ans d'existence, les Girondins de Bordeaux ont brillé de multiples fois. On ne compte pas non plus les joueurs mythiques qui sont passés par le club : Zinédine Zidane, Marius Trésor, Matthieu Chalmé, Bixente Lizarazu, Bernard Lacombe et bien sûr Alain Giresse, le meilleur buteur de l'histoire des Girondins, avec 592 matches disputés sous le maillot Marine et Blanc. Une histoire qui reste vivace malgré les difficultés actuelles du club, veut croire Alain Giresse, invité exceptionnel de France Bleu Gironde ce vendredi 1er octobre.

INTERVIEW - Alain Giresse à l'occasion des 140 ans des Girondins de Bordeaux. Copier

Un attachement indéfectible aux Girondins de Bordeaux

En tant que joueur, Alain Giresse n'a connu que deux clubs : les Girondins de Bordeaux de 1970 à 1986 puis l'Olympique de Marseille de 1986 à 1986. Du premier, il veut retenir un match, celui qui sacre les Girondins champions de France en 1984 : "pour avoir connu toute l'aventure avec le club, c'est surtout quand on a gagné le premier titre en 1984 que les Girondins se sont lancés parmi les meilleurs."

"Je suis un local qui a tout fait avec les Girondins"

Il y a ce bref passage à Marseille, comme une infidélité aux Girondins que veut bien admettre Alain Giresse : "un passage éclair, qui, dans une carrière, dans une histoire, n'est rien. Dans un grand amour, il y a toujours des petits problèmes. Et après, évidemment, restent tous ces chiffres, et surtout le fait que je suis un régional, un local qui a tout fait avec les Girondins."

Devenir entraîneur des Girondins, Alain Giresse n'en a jamais rêvé et ne l'a jamais accepté, malgré les propositions : "Vous connaissez la fonction d'entraîneur, ce à quoi on est soumis en tant qu'entraîneur. On peut être évincé en fonction des résultats, et ça, ça aurait égratigné mon histoire avec les Girondins."

Le club est-il toujours un pilier du foot français ?

Pour Alain Giresse, pas de doute, les Girondins de Bordeaux n'ont pas à rougir de la comparaison avec d'autres clubs historiques du football français, comme l'AS Saint-Etienne ou l'Olympique de Marseille : "outre la longévité au niveau de la compétition, il faut avoir des références et ça a été fait à partir de 1978, où là, il y a eu un déclic. Il y a eu tout d'un coup une impulsion qui a été donnée par l'arrivée de présidents comme Claude Bez."

Les déboires des dix dernières années, sportivement et financièrement parlant, ont pu faire douter de ce statut : "la reconstruction est en route, analyse Alain Giresse. On est passé tellement près de la catastrophe quand on voit de quelle façon les investisseurs américains sont venus et de quelle façon ils ont laissé le club. C'est ça le danger pour nos clubs maintenant à Bordeaux ou ailleurs. J'ai eu des frissons pour l'avenir du club." Pour Alain Giresse, l'enjeu est de rebâtir le lien avec les supporters et de reconstruire la popularité du club.

L'ancien joueur, désormais installé à Toulouse, n'exclue pas de "revenir de façon active, peut-être. Comme on dit, je suis à disposition. Cela reste au fond toujours quelque chose qui me plairait."