Jean-Marc Furlan, AJ Auxerre: "il y a beaucoup de crainte"

Auxerre, France

Bien démarrer... L'AJA sait faire. Elle n'a perdu qu'un seul de ses sept premiers rendez-vous de Ligue 2 depuis sa descente à l'été 2012. C'était l'an passé à Valenciennes (3-1). Ce qui n'empêche pas Jean-Marc Furlan, nouvellement arrivé sur le banc icaunais, de se méfier de cette entame: "Il y a quand même beaucoup des craintes lâche le néo-entraîneur auxerrois. Car dans le football, on ne sait pas. On n'a que de vie commune et au moment de la compétition, il y a toujours cette incertitude de savoir si on va être performant ou pas. Tu te dis: comment va-t-on montrer une image positive de nous et gratter des points?"

Gratter des points pour ne pas rester scotchés. Car, en général, les icaunais prennent un coup de chaud durant l'été. Et courent après les échappées tout au long de la saison... Quentin Bernard, l'une des trois recrues ajaïstes à ce jour, connait l'importance de bien se lancer: "pour éviter de galérer. _Se mettre dans le haut du classement, dès le début de saison, déjà ça met de la confiance dans le vestiaire et cela montrerait que l'on a tourné la page des saisons précédentes_, qu'on a fait le deuil entre guillemets de la mauvaise saison passée et que l'on se sert de l'image de ce club historique pour avancer" juge le latéral gauche, arrivé de Brest, promu en Ligue 1.

Et si d'après le capitaine icaunais, "le groupe vit bien, il y a un bon engouement et le coach (Jean-Marc Furlan) a apporté sa patte, il y a encore des choses à peaufiner selon Samuel Souprayen. Mais dans l'ensemble, c'est positif."

Jean-Marc Furlan: "jouer deux promus d'entrée, il n'y a rien de pire"

Pour le défenseur Quentin Bernard, bien débuter est primordial © Maxppp - Jérémie FULLERINGER

Les icaunais pourraient être rassurés par leur programme: ils jouent deux équipes (Rodez et Le Mans) venues de l'étage inférieur lors des deux premières journées. Mais ce qui semble être un cadeau ne l'est pas selon les auxerrois. _"_Jouer deux promus en début de saison, il n'y a rien de pire juge même J-M Furlan. Car ce sont des matches de coupe, difficiles face à des équipes extrêmement enthousiastes, qui n'ont rien à perdre." "On sait que les promus sont souvent inconscients et plein d'envie poursuit Q. Bernard. Ce seront donc deux bons tests pour lancer la saison."

Surtout, alors qu'ils achèvent leur préparation certes prometteuse, avec 5 victoires en 6 matches amicaux, les icaunais sont loin d'être rodés. Notamment car le marché des transferts va encore modifier le visage de ce cru auxerrois. _"_Nous ne sommes pas dans les conditions pour faire un bon début de saison annonce même Jean-Marc Furlan. Les supporters vont se dire: mais qui c'est ce fou! C'est un malade de parler ainsi! Mais non. A part si on est capable, comme je l'ai dit aux joueurs, de ne pas trop se concentrer sur le contenu mais sur notre capacité à être solides, courageux, et combatifs. Mais c'est ce qu'il y a de magique avec le football, c'est que tout est possible et pour tout le monde."

Composition d'équipe probable de l'AJA: Michel - Arcus, Coeff, Souprayen (cap), Bernard - Bellugou, B. Touré - Barreto, Sakhi, Dugimont - Merdji.

Rodez-AJA est à vivre sur France Bleu Auxerre dès 20H00.

