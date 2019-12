Défaite du DFCO à Lille après un penalty litigieux, "je garde mon amertume pour moi", l'entraineur dijonnais

Dijon, France

Le DFCO s'est incliné à Lille samedi soir 1-0 lors de la 15e journée de Ligue 1. Les footballeurs dijonnais ont concédé un penalty en fin de première période suite à une faute de Fouad Chafik sur Osimhen, dans la surface de réparation. Penalty accordé après arbitrage vidéo. Il aura fallu 5 minutes pour que l'arbitre l'accorde aux lillois. Un penalty litigieux qui passe mal auprès de l’entraîneur bourguignon Stéphane Jobard. "Je garde mon amertume pour moi, en espérant que ce cas de figure de l'autre côté sera en notre faveur. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Dijon que le corps arbitral doit se sentir obligé de fermer les yeux sur ce genre de situations."

"Un match frustrant" le dijonnais Wesley Lautoa

Avec ce revers le DFCO descend à la 18e place au classement, la position de barragiste. Un match frustrant pour le dijonnais Wesley Lautoa, "on savait que le temps allait jouer pour nous mais on loupe le coche. On aurait mérité d'être récompensé mais il faut soit plus concentré et régulier sur l'ensemble du match. Maintenant on doit se concentrer sur le match face à Montpellier pour prendre les trois points."