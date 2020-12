15e journée de Ligue 1 : le choc des extrêmes pour Dijon qui reçoit le leader Lille

15e journée de Ligue 1 de football ce mercredi soir ! Le DFCO, toujours dernier du classement mais en net progrès avec une série en cours de trois matchs sans défaites, reçoit le leader Lille. Le choc des extrêmes face à des Nordistes qui s'affirment de plus en plus comme des outsiders très sérieux au PSG dans ce championnat.

Le DFCO pas lâché au classement

En cas de victoire et de résultats favorables sur les autres pelouses, les Dijonnais toujours au contact, peuvent même espérer sortir de la zone rouge. Après tout, ils ne sont qu'à un point du Reims (19e) et deux de Nîmes (18e), de Lorient (17e) et de Strasbourg (16e).

Avec très peu d'espace ils peuvent mettre un but

En théorie cela paraît simple mais sur le terrain ce sera bien plus difficile. Le jeune défenseur Sacha Boey, 20 ans, le sait bien. "On joue contre une très grosse équipe de Lille, une équipe qui va vite vers l'avant avec des joueurs en confiance, on sait qu'avec très peu d'espace ils sont capables de mettre un but ou de délivrer une magnifique passe".

Sacha Boey (à gauche) et Didier Ndong (à droite) encadrent Neymar lors d'un match entre le DFCO et le PSG au mois d'octobre 2020 © Maxppp - Christophe Petit Tesson

Un maintien peut aussi se jouer au goal-average

Mais pour espérer s'extirper de la 20e place et remonter dans des eaux un peu moins périlleuses du championnat, il faudra au minimum gagner ce premier match à la maison après lequel le DFCO court depuis le début de saison. L'entraîneur-adjoint, Jérôme Monnier est très lucide : "De toute façon pour nous chaque match est une opportunité, chaque point, chaque match compte parce que un maintien peut aussi se jouer au goal-average (...) on l'espère tous cette victoire car on sent qu'on est sur le point de basculer".

L'expertise de Jérôme Monnier

Suivez le direct sur France Bleu Bourgogne

Le coup d'envoi de ce DFCO-Lille sera sifflé à 19H00 ce mercredi, l'arbitre de ce match sera Hakim Ben El Hadj. Cette rencontre est à vivre comme à l'accoutumée en direct et en intégralité avec Adrien Béria sur l'antenne de France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7).