16 me de finale de la coupe de France : Angoulême recevra Strasbourg, club de L1

Angoulême, France

Qualifiés pour les 16mes après avoir battus les vendéens de Challans sur le score de trois à un ce samedi, les charentais du Angoulême Charente FC ont décroché le gros lot ce lundi soir lors du tirage au sort au stade Robert-Diochon de Rouen. Ils recevront Strasbourg pour le tour suivant.

Des aménagements nécessaires au stade Lebon

Classé en catégorie 3, le stade Camille-Lebon peut théoriquement recevoir n’importe quelle équipe jusqu’en quarts de finale. À condition de respecter le cahier des charges de la Fédération Française de Football (FFF), adapté à l'adversaire du jour. Plus le club visiteur est prestigieux plus les exigences posées sont élevées. Le club charentais devra, ainsi, aménager un parquage indépendant pour les supporters adverses, avec entrées, buvettes et toilettes séparées du public local, et en fonction du risque, une zone tampon pourrait être nécessaire, réduisant d'autant le nombre de places dans la petite tribune, ainsi que le recours à des agents de sécurité supplémentaires. Tout cela a un coût et l'an passé le Angoulême Charente FC avait ainsi déboursé 2500 euros lors de la réception d'Auxerre au 7me tour. Le coût de quatre policiers à motos chargés de l'escorte. Mais pas de quoi gâcher la fête, à n'en pas douter.

La rencontre entre le Angoulême Charente FC et .... se disputera le weekend des 18 et 19 janvier.