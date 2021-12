16e de finale de Coupe de France : un tirage au sort complètement fou pour les clubs bretons

Le tirage au sort des 1/16e de finale de la coupe de France a livré son verdict, et les quatre clubs bretons héritent dans leur majorité de belles affiches. Rennes ira à Nancy (L2), Brest reçoit Bordeaux, l'AS Vitré accueille le FC Nantes et Vannes devrait affronter... le PSG !

Les clubs bretons ont été gâtés au tirage au sort des 1/16e de finale de coupe de France. Les quatre qualifiés, Brest, Rennes, Vitré et Vannes connaissent leurs adversaires, après le tirage effectué dans la foulée de la qualification brestoise face à Dinan-Léhon au terme d'une séance de tirs au but interminable.

Le gros lot pour Vannes

Et c'est le Vannes OC qui a tiré le gros lot. Les joueurs de National 2 affronteront le vainqueur du match entre Feignies-Aulnoye (N3) et le PSG. Sauf accident historique pour les Parisiens, les Vannetais pourront donc recevoir le PSG et sa constellation de stars au stade de la Rabine le 2 ou 3 janvier prochain.

L'autre club amateur encore en lice, l'AS Vitré, recevra lui le FC Nantes. Un match pas anodin pour les Vitréens, pour Willy Barru et Eliott Sorin notamment, qui ont fait leur formation au Stade Rennais, et qui ont grandi élevés dans la rivalité entre Rennes et Nantes. Il y a deux ans, les deux équipes s'étaient déjà rencontrées en quart de finale de la compétition. Nantes s'était imposé.

Le Stade Brestois, qualifié au terme d'une séance de tirs au but historique face à Dinan-Léhon, accueillera les Girondins de Bordeaux au stade Francis Le Blé.

Le Stade Rennais se déplacera lui à Nancy, dernier de Ligue 2, l'ancien club du président rennais Nicolas Holveck.