16e de finale de la Coupe de France : découvrez les affiches des clubs bretons

Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France de football s'est déroulé ce dimanche 21 février à 19h30. Les trois derniers clubs bretons encore en lice le Stade Brestois, le FC Lorient et les amateurs de La Montagne connaissent leurs adversaires.

Les 32e de finale de la Coupe de France de football ont réservé des surprises en Bretagne ce week-end. Samedi 20 février, l'US Montagnarde, le club morbihannais, a éliminé le Stade Briochin qui évolue pourtant trois divisions en-dessous de la sienne. De son côté, le club de Guichen a été battu 1-0 par Saumur ce dimanche 21 février.

Le tirage au sort des 16e de finale a été effectué dans la soirée. Cette nouvelle étape voit entrer les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 dans la compétition. En Bretagne, seuls Brest et Lorient vont jouer la prochaine phase. Rennes et Guingamp ayant été éliminées en 32e de finale.

A l'issue du tirage au sort, voici les affiches qui se joueront le week-end des 6 et 7 mars :