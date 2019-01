16e de finale de la Coupe de France: Dijon est à Saint-Étienne ce mercredi soir

Dijon - France

Alors que le foot Français vit des heures douloureuses avec le probable drame touchant l'attaquant Emiliano Sala disparu en mer à bord d'un avion de tourisme parti de Nantes en direction de Cardiff où il devait être transféré. Le Dijon Football Côte-d'Or est à Saint-Étienne ce mercredi soir pour les 16es de finale de la Coupe de France. Face aux "Rouges" : le 4e de Ligue 1. Une équipe redoutable qui s'était largement imposée 3-0 fin décembre à Geoffroy-Guichard en championnat.

Antoine Kombouaré, s'apprête à défier l'AS Saint-Etienne en Coupe de France © Radio France - Thomas Nougaillon

L'objectif principal reste le championnat

Antoine Kombouaré, le coach du DFCO, a gagné deux fois la Coupe de France en temps que joueur et une fois en tant que coach avec le PSG. "C'est vraiment une compétition à part, c'est un match couperet, ça passe ou ça casse ! Ce qui est sûr c'est que c'est toujours bien de gagner car cela permet de réenclencher une dynamique de victoire" commente l'entraîneur. Antoine Kombouaré dont l'objectif principal reste bien entendu le maintien en Ligue 1 et l'importantissime match contre Monaco prévu samedi -s'il n'est pas décalé en raison de la crise des gilets jaunes- "on sait que notre gagne-pain, notre objectif c'est Monaco et il faut qu'on gagne ce match" commente-t-il. "Mais chaque chose en son temps. Nous devons poursuive sur notre lancée de la première mi-temps à Bordeaux où l'on a été très solide défensivement. Confirmer cette bonne prestation passe par un résultat à Saint-Étienne."

Florent Balmont souhaite apporter son expérience de la Coupe de France © Maxppp - Chibane

Balmont, lui aussi, a gagné la Coupe de France

Florent Balmont, le très expérimenté milieu de terrain du DFCO, soufflera ses 39 bougies le 2 février prochain. Il espère grappiller un peu de temps de jeu lors de ce match de 16es de finale. Surtout que la Coupe... lui aussi il l'a gagné. C'était en 2011 avec le LOSC. Son expérience peut être utile au groupe. "C'est un titre qui est magnifique. Moi j'y ai goûté, je l'ai gagné et on a toujours envie d'aller le plus loin possible. Même si remporter le trophée n'est pas l'objectif, ce serait bien, pour la confiance de passer un tour de plus".

Demandez le programme !

Le coup d'envoi de ce Saint-Étienne / DFCO, sera sifflé à 18H30 au Stade Geoffroy-Guichard. Dijon va devoir se passer de plusieurs joueurs blessés: Benjamin Jeannot, Valentin Rosier et Frédéric Sammaritano tandis que Romain Amalfitano lui est suspendu suite au carton rouge reçu à Bordeaux. Également au programme ce mercredi Viry-Châtillon (D6) - Caen (D1) ; Saint-Pryvé St-Hilaire (D4) - Rennes (D1) et à partir de 21H05 le choc entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg. < Pour Nantes le match prévu à l'Entente Sannois-Saint-Gratien (National), ce mercredi soir, a été reporté.