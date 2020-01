16èmes de finale de Coupe de France dans un stade rempli pour Prix-les-Mézières

Le Stade du Petit-Bois de Charleville-Mézières sera rempli ce samedi 18 janvier à 13h pour le seizième de finale de Coupe de France de Football entre les Ardennais de Prix-les-Mézières et les Rhodaniens de Limonest. 3000 spectateurs sont attendus.

Les Pririsiens, derniers représentants champardennais de la compétition, auront l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire du club. En 2017, les Verts et Noirs avaient déjà disputé un seizième de finale contre Fréjus-Saint-Raphaël. Ils s'étaient incliné 1 à 0 sur un but varois, inscrits en fin de rencontre. Cette fois, les Ardennais joueront à domicile.

Aujourd'hui, c'est différent, on joue à domicile. Quand on est joueur de foot et que l'on joue dans un stade comme ça avec du monde qui pousse... On a la chance d'écrire l'histoire - Damien Dufour, capitaine de l'AS Prix, avait déjà disputé le seizième de finale en 2017