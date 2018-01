Indre-et-Loire, France

Le stade de la Vallée du Cher va vibrer ce soir au rythme des 16èmes de finale de la Coupe de France. Le Tours FC reçoit un club de Ligue 1, le FC Metz. Pour les spectateurs tourangeaux frustrés par la saison catastrophique du TFC, ce match est une belle affiche qui va permettre d'oublier un peu la Ligue 2. D'un autre côté, les esprits chagrins diront qu'il ne s'agit que d'une opposition entre les lanternes rouges des deux championnats; car Metz et Tours traînent leur peine à la dernière place de la L1 et de la L2. Mais l'enjeu est quand même de taille: une qualification pour les 8èmes de finales.

Au tour précédent, le Tours FC a éliminé Chartres, club de Nationale 3, 2-1. Metz s'est débarrassé de Dunkerque, club de National, 4 à 2. Les Tourangeaux ont préparé ce 16ème de finale de Coupe comme un match de Ligue 2 avec cependant ce petit plus de motivation que procure la perspective d'affronter une Ligue 1.

"Ce match de Coupe est important, nos joueurs seront motivés, on ne va pas laisser tomber ce match sous prétexte que notre objectif principal est le maintien en Ligue 2"Jorge Costa, l'entraineur tourangeau

Après une fracture du pied qu'il l'a tenu longtemps éloigné des terrains, Rodéric Filippi, le défenseur central du TFC, a effectué son grand retour en L2 vendredi. Face à Metz, il n'y aura pas de complexe, dit-il, le FC Metz est une équipe comme les autres..

"Je vois 11 joueurs en face, c'est tout, que ce soit le Barça ou Metz, pour moi c'est pareil, on peut gagner 2 ou 3-0, c'est une question d'état d'esprit et de motivation" Rodéric Filippi, défenseur central du TFC

En Ligue 1, le FC Metz est aussi mal parti que le Tours FC. Lanterne rouge, il compte 7 points de retard sur le 18ème et barragiste. On imagine que, comme Tours, Metz compte sur la Coupe pour se refaire une santé. Entre 8 et 10 000 spectateurs sont attendus au stade de la Vallée du Cher. Le match débutera à un horaire inhabituel à 18H30.