19e journée de Ligue 1: le Dijon Football Côte-d'Or à la conquête du "Chaudron" de Saint-Étienne

Dijon, France

Dernier match de 2018 pour le Dijon Football Côte-d'Or ce samedi. Les "Rouges" sont à Geoffroy-Guichard pour défier l'AS Saint-Étienne pour la 19e journée de Ligue 1. Après leur élimination, mercredi soir en 8es de Coupe de la Ligue face à Bordeaux, les Dijonnais -17es et mal en point en championnat- auraient bien besoin de ramener un résultat positif du "Chaudron".

Saint-Étienne candidat à l'Europe, Dijon candidat au maintien

Mais les "Verts", ne boxent pas dans la même catégorie, 5es du classement, au pied du podium, Saint-Étienne est même un candidat très sérieux aux places Européennes. Bref le challenge est compliqué pour le DFCO. D'autant que Saint-Étienne, invaincu à la maison, est intraitable cette saison à domicile. Olivier Dall'Oglio le coach Dijonnais le sait bien : "On sait que c'est une très bonne équipe qui plus est transcendée par un public exceptionnel" commente le technicien.

Olivier Dall'Oglio © Maxppp - Yves FLAMMIN

Le "Pitbull" n'a rien perdu de son mordant

Dijon pourra compter sur son milieu de terrain Florent Balmont surnommé "le Pitbull". Pas épargné par les blessures cette saison, l'expérimenté joueur de 38 ans est de retour depuis 2 matchs. Sa présence rassure les jeunes joueurs et fait beaucoup de bien au DFCO. Florent Balmont constate les progrès de son équipe. "C'est vrai que j'essaie d'apporter ce que je peux apporter. Mais il y a du mieux depuis quelques temps même si parfois les résultats ne vont pas avec. Je trouve que l'état d'esprit est revenu et aussi un peu plus de jeu. Ce sont des signes positifs et ce serait bien de prendre des points à Saint-Étienne".

Le DFCO pourra une nouvelle fois compter sur la combativité du "Pitbull" le surnom de Florent Balmont © Maxppp - Serge Haouzi

Saint-Étienne contre Dijon: des matchs très disputés

Sur 3 confrontations entre Saint-Étienne et le DFCO à Geoffroy-Guichard il y a eu deux nuls: 2 partout en 2018 et 1 partout en 2016. Et une victoire pour les "Verts" 1-0 en 2012. Côté infirmerie, beaucoup d'absents. Et Frédéric Sammaritano (genou), Laurent Ciman (genou) et Valentin Rosier (pied) viennent compléter la longue liste des blessés. Côté retours: le DFCO récupère son défenseur central Wesley Lautoa et le milieu Mehdi Abeid qui étaient suspendus.

📽️Olivier Dall'Oglio : " On y va avec de l'envie et de l'ambition"👊🔴⚫️



Retrouvez les meilleurs moments de la conférence ➡️https://t.co/rr5l2lnQax#ASSEDFCOpic.twitter.com/FW1mpA2bO7 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) December 21, 2018

Demandez le programme!

9 matchs au programme de cette 19e journée de Ligue 1 ce samedi, ils débutent tous à 21 heures. Hormis ce Saint-Étienne / Dijon on suivra aussi de près Paris-Saint-Germain / Nantes, Montpellier / Lyon ou encore Monaco / Guingamp. Ce dimanche, un seul match décalé, Bordeaux recevra Amiens à partir de 17 heures. En effet, en prévision de la manifestation des "Gilets jaunes" la préfecture de Gironde a demandé à la Ligue de Football Professionnel de reporter ce match.