1ere apparition dans le groupe pour Jeff Reine-Adélaïde : "il va s'éclater à Nice"

Après seulement deux entraînements collectifs, Jeff Reine-Adélaïde intègre déjà le groupe qui affronte Lille dimanche à l'Allianz Riviera. Les derniers doutes sur l'état de forme de l'ancien Lyonnais, arrivé le dernier jour du mercato à Nice avec une blessure au mollet, ont été levés ce samedi soir, lors du dernier entraînement. En jambe, au milieu de ses coéquipiers, le milieu a semblé déjà très complice avec Amine Gouiri, lui aussi arrivé de Lyon cet été. Les deux compères pourraient jouer pour la première fois ensemble dimanche sous le maillot rouge et noir.

Un groupe au complet pour la première fois de la saison

C'est en tout cas la bonne nouvelle de cette fin de semaine pour Patrick Vieira, qui a besoin de sourire et de fraîcheur après la claque reçue à Leverkusen (6-2) en Ligue Europa jeudi. "On a la chance d'avoir le groupe au complet pour la première fois de la saison," se félicitait le coach quelques minutes avant le début de la dernière séance du jour. Même s'il devrait démarrer sur le banc face aux Dogues, la dernière recrue du Gym devrait rapidement s'imposer dans le XI de Patrick Vieira, tant son profil semble cocher toutes les cases qui manquaient au collectif niçois.

"C'est vraiment une plus-value à ce collectif," juge l'ancien Aiglon et consultant foot France Bleu Azur Patrice Alberganti. "Il nous manquait ce chaînon pour faire le lien entre le milieu et l'attaque. Et puis il nous manque cette folie qu'il peut apporter avec ses qualités"

Le chaînon manquant ?

Des qualités révélées à Angers à partir de janvier 2018. Parti très jeune à Arsenal, le joueur formé à Lens ne s'impose pas à Londres et se relance en Anjou. Aux côtés notamment de son compère au milieu Baptiste Santamaria. "Techniquement il est capable de faire des grosses différences, il perd très peu le ballon. Il a une conduite de balle exceptionnelle. Et surtout il donne toujours de très bons ballons. Je me souviens notamment de sa passe décisive contre Bordeaux (3-1 pour les Angevins le 10/08/2019, ndlr) pour son dernier match avec nous."

Un super mec. Très drôle et très attachant

Une dernière performance qui convainc Lyon de le recruter pour près de 25 millions d'euros à l'été 2019, alors qu'il est déjà sur les tablettes niçoises. Mais la saison dans le Rhône ne se passe pas comme prévu. Le natif de Champigny-sur-Marne ne ressent jamais la confiance de Rudy Garcia, et se blesse en plus gravement au genou cet hiver. Revenu dans le groupe lyonnais cet été, il constate que son statut n'a pas évolué, et demande à quitter le club début septembre. Il obtient gain de cause sur le gong du mercato. Et va pouvoir retrouver un sourire qui le caractérise. "C'est un super mec, il est très drôle et très attachant," loue Baptiste Santamaria. "Un gros bosseur mais qui a la joie de vivre. Je pense qu'il va s'éclater à Nice et il va énormément leur apporter."

"Il va s'éclater à Nice" Baptiste Santamaria, ancien coéquipier de Jeff Reine-Adélaïde à Angers Copier

Seulement six buts marqués en Ligue 1

Capitaine de l'équipe de France espoir avant sa blessure, Jeff Reine-Adélaïde (22 ans) doit déjà reprendre le fil d'une carrière freinée par ces pépins physiques et cette parenthèse mitigée à Lyon. Et pour viser plus haut, être davantage décisif. "Son axe de progression ce sera de marquer un peu plus," confirme son ancien compère angevin. Avec seulement six buts et sept passes décisives en 61 matchs de Ligue 1, le milieu offensif doit donc gonfler ses statistiques. Dès dimanche face aux Dogues ?