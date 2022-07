1ere journée du championnat de France de Ligue 2, Dijon - Saint-Etienne

Les Verts fraichement relégués en Ligue 2 affrontent pour leur 1ere rencontre de la saison un des prétendants à la montée en Ligue 1, le club du DFCO de Dijon.

Suivez la rencontre avec les commentaires de Jérémy Barillier et de Frédéric Nicolas avec nos consultants du site internet Evect, Joris et Mathéo. Etat des lieux et revue de l'effectif Stéphanois pour cette 1ere rencontre de la saison dans l'avant match, à vivre à partir de 14h30