2-0 à Auxerre, deuxième défaite du Mans FC en deux matchs

Déception de Duponchelle et Hafidi

Auxerre, France

A chaque fois, ça ne passe pas loin. Comme face à Lens le 27 juillet où ils s'étaient inclinés à la 84e minute, ce vendredi 3 août, les Manceaux ont tenu le match nul... Jusqu'à la 74e minute et l'ouverture du score de Yanis Merdji. Jusque-là, pourtant, ils avaient eu la plus belle occasion du match.

C'est frustrant de laisser partir le point du nul dans les vingt dernières minutes" - Richard Déziré, l'entraîneur du Mans

Il y avait beaucoup de frustration pour le coach du Mans FC après le match : _"C'est la deuxième fois en deux matchs que ça arrive,_analysait Richard Déziré. A un moment où ça commençait à s'ouvrir un peu plus pour nous, dans l'idée de pouvoir mettre le nez à la fenêtre. C'est frustrant."

Le coach n'a pas digéré non plus ce contact sur Moussiti Oko à la 81e qui aurait mérité, selon lui, une sanction. "C'est frustrant aussi de voir qu'on a un penalty indiscutable qui n'est pas sifflé pour revenir à un partout. "

Le Mans est la seule équipe qui n'a pris aucun point en deux matchs de Ligue 2 cette saison. Et les sang et or sont désormais derniers du championnat. A relativiser, puisqu'il n'y a eu que deux journées. Pour glaner leur première victoire de la saison, les Manceaux ont une nouvelle chance vendredi prochain, le 9 août contre Valenciennes.

