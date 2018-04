Marseille, France

Cette fois, Rudi Garcia est fixé : deux de ses cadres vont lui manquer pour plusieurs semaines. Adil Rami, 47 matchs dans les jambes jusqu'ici, s'est blessé à Dijon, tout comme Steve Mandanda, pour qui la durée d'indisponibilité risque d'être encore bien plus longue.

Saison terminée pour Mandanda ?

Selon le club, et après de nouveaux examens médicaux plus approfondis, le gardien souffre d'une 'déchirure du muscle droit fémoral de la cuisse droite". Steve Mandanda pourrait être éloigné des terrains pendant quatre à six semaines. Au mieux, il pourrait donc être disponible début mai, alors que l'OM n'aura plus que trois matchs de Ligue 1 à disputer (Nice, Guingamp et Amiens), et une éventuelle demi-finale d'Europa League.

Quant à Adil Rami, le défenseur est victime d'une déchirure du mollet gauche. Durée d'absence : 10 à 15 jours.

L'OM se déplace jeudi à Leipzig (Allemagne), pour son quart de finale aller d'Europa League, puis reçoit Montpellier dimanche (21h) pour le compte de la 32e journée de championnat.