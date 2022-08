20 ans après la saison de la remontée l'OGC Nice rembobine dans un film

Frissons garantis ce vendredi matin au cinéma Mégarama de Nice. Et pas à cause de la clim'. Les abonnés de l'OGC Nice sont invités à venir découvrir un film d'une heure qui retrace la saison 2002 - 2003, celle de la remontée en D1. Les buts de Kaba Diawara, les tacles de José Cobos, les frappes d'Everson et ce stade du Ray en feu, ébahi par les exploits de ses Rouge et Noir passés par toutes les émotions et toutes les divisions en quelques semaines.

Maurice Cohen en sauveur, Gernot Rohr en guide

Personne n'a oublié cette saison incroyable, unique, inattendue après cet été mouvementé. D'abord interdit de monter, le Gym se glisse in extremis dans la porte vers la D1 grâce à son sauveur Maurice Cohen, qui réunit l'argent pour convaincre les instances puis monte une équipe à la va-vite avec ce coach à l'accent inimitable l'allemand Gernot Rohr, véritable guide sur le banc de cette joyeuse bande bricolée, qui met des coups de marteau à la concurrence et clou le bec aux détracteurs.

Larmichette garantie

En tête de la D1 à la trêve après des victoires face à Marseille, Monaco ou à la grosse d'équipe d'Auxerre, le Gym avait lancé cette épopée grâce à un premier succès à la maison contre Strasbourg, tiens tiens, que les Aiglons retrouvent ce dimanche à l'Allianz Riviera. Alors 20 ans après, le club rembobine et invite ses abonnés à venir découvrir ce film qui retrace cette aventure humaine, finalement terminée à la 10e place.