"2010, c'est l'euphorie. 2023, ça récompense le travail" : Bruno Grougi, témoin du Stade Brestois leader

Milieu de terrain iconique du Stade Brestois (2009-2018), passé de l'autre côté de la ligne de touche et à présent sur le banc (depuis octobre 2022) des Ty Zefs, Bruno Grougi a connu le club leader de Ligue 1 en 2010 comme joueur, et cette fois comme entraîneur adjoint en 2023. A 13 ans d'intervalle, l'ex idole du stade Francis Le Blé témoigne des différences, des similitudes et des raisons d'un Stade Brestois aux commandes du classement, alors que les Brestois vont à Nice dimanche pour la 7e journée.

"Ça vient mettre un peu en lumière le travail effectué"

France Bleu Breizh Izel : comment comparez-vous la situation entre 2010 et 2023 ?

Bruno Grougi : "C'est complètement différent. En 2010, quand ça nous tombe dessus, c'est plus de l'euphorie. C'est plus le côté plaisir car on sortait d'une montée en L1. On ne mesure pas trop l'événement alors on ne prend que du plaisir. Là, c'est différent. Ça vient récompenser un travail, pas seulement de quelques semaines, mais de quelques mois. Depuis qu'Éric (Roy) est arrivé, il y a un travail qui est effectué et ça vient le récompenser. C'est plutôt agréable quand tu sais qu'il y a des équipes avec des budgets beaucoup plus importants et des recrutements de haute volée. Ça vient tout simplement mettre un peu en lumière le travail effectué."

France Bleu Breizh Izel : que vous disez l'entraîneur Alex Dupont à l'époque dans pareille situation ?

Bruno Grougi : "Surtout, de rester comme on était. De ne pas commencer à écouter certains médias, de ne pas commencer à croire qu'on est plus beau qu'on ne l'est réellement. De continuer à travailler toujours de la même façon et, au contraire, de faire encore un peu plus de travail et de mettre encore un peu plus d'envie, pour qu'on puisse rester le plus longtemps possible en haut. Parce que, c'est vrai, il agréable le lundi de se voir en ouverture de page dans le journal et de lire qu'on est devant au classement."

"Continuer à croire en soi, comme les gars ont pu le faire"

France Bleu Breizh Izel : le Bruno de 2023, entraîneur adjoint, que dit-il aux joueurs ?

Bruno Grougi : "Bah j'essaie d'avoir un peu le même discours ! (Rires) Je considère qu'on n'est pas arrivé là par hasard. Ce n'est pas un hasard si on a treize points aujourd'hui. Il y a quelque chose qu'on a bien fait, et qu'il faut continuer à faire. Il faut continuer à travailler comme on le fait, continuer à bien se reposer entre les matches et, surtout, continuer à croire en soi comme les gars ont pu le faire. Parce que ce match gagné contre Lyon est, pour moi, peut-être le match référence dans la mesure où on a dû lutter longtemps avant de marquer enfin. Mais, tout le contenu du match était très bon. Donc, ça montre que le travail était très bon. Il faut continuer sur cette voie là. Au Stade brestois, tout ne passe que par le travail."

France Bleu Breizh Izel : qu'est-ce qui a fait que Brest n'est resté leader que deux journées (11e et 13e) en 2010 ?

Bruno Grougi : "Ce n'est pas illogique : les grosses écuries se sont mises à trouver leur rythme de croisière. Nous, on a été rattrapé par la réalité avec notre effectif un peu plus réduit. Les premières absences ont pesé. Et puis, on est retombé dans notre dans notre championnat. Mais, si on a été premier, c'est aussi qu'on avait fait des bonnes choses."

"Le collectif fait qu'on parle du club, pas les individualités"

France Bleu Breizh Izel : qu'est-ce qui peut faire, en 2023, que ça dure un peu plus ?

Bruno Grougi : "Que les gars gardent cette solidarité, qu'ils gardent cet esprit collectif de travailler ensemble et de jouer ensemble. Qu'ils gardent bien les principes en tête. Pour moi, la clé est collective. S'il y en a un qui pense qu'il va y arriver tout seul, s'il y en a un qui pense aujourd'hui qu'il est un autre homme, hé bien non. C'est le collectif qui fait qu'on parle du club, et pas les individualités."

France Bleu Breizh Izel : dans les deux cas, un état d'esprit semble s'être dégagé ?

Bruno Grougi : "Oui, clairement. Dans les deux cas, ça remonte à la saison précédente. En 2010, il y a eu la montée. En 2023, il y a d'abord eu le maintien. Sans l'état d'esprit dont on parle aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait peut-être pas réussi à se maintenir la saison passée. Les matchs de Nantes ou Clermont ont été des victoires collectives pour se sauver. Il y a eu la prestation des onze qui ont commencé, et les remplaçants qui sont venus aussi mettre leur pierre à l'édifice. Pour moi, la réussite de ce début de saison est là. Que les mecs commencent, ou pas, ils bossent très dur à l'entraînement. Ce qui permet aux remplaçants d'être encore plus performants quand ils entrent en jeu. Ils ont aussi cette envie, cette fraîcheur d'apporter quelque chose à l'équipe. Tout cumulé, ça fait du Stade Brestois une équipe et un bloc très durs à jouer qui imposent des choses à l'adversaire. Pour moi, c'est la clé de la réussite."

"Parfois les supporters voudraient des recrutements un peu plus bling bling, nous on fait surtout très attention aux hommes"

France Bleu Breizh Izel : les joueurs parlent du groupe comme étant une bande de potes, et mettent en avant les qualités humaines de chacun. Qu'en dit l'entraîneur adjoint ?

Bruno Grougi : "Parfois, quand on entend ce que disent les supporters, ils aimeraient avoir des recrutements un peu plus cinq étoiles, un peu plus bling bling. Mais nous, ici, que ce soit Greg (Lorenzi), le président, et tous les gens qui sont dans cette cellule de recrutement, font avant tout très attention aux hommes. Parce que pour entrer dans un projet comme le nôtre, on a besoin d'avoir des hommes qui soient bosseurs, qui aient des valeurs, qui puissent parfaitement convenir à l'esprit brestois. C'est très important, mais c'est toute la difficulté. Cela dit, les clubs ne font pas exprès de prendre des mauvais joueurs. Ça arrive même ici, il est arrivé de se tromper. Mais, en tout cas, quand tu prends le temps d'analyser, quand tu prends le temps de connaître les hommes avant des joueurs, tu as plus de chances d'avoir une bonne réussite. C'est aussi la réussite de toute la cellule de recrutement, et de Greg Lorenzi*."*

France Bleu Breizh Izel : aujourd'hui, avec 13 points, un tiers du chemin vers le maintien est fait comptablement, alors qu'il n'y a qu'un sixième des matches disputés (6 sur 34). Est-ce que Brest pourrait assez rapidement penser à autre chose que le maintien ?

Bruno Grougi : "C'est tout ce que je souhaite aux joueurs et à tous ceux qui suivent le club. Maintenant, on sait très bien comment est faite une saison, jamais linéaire. On ne peut donc pas se dire que mathématiquement, ça sera réglé à une date précise. En plus, avec cette Ligue 1 à 18 clubs, c'est complètement différent des années passées. A nous de continuer à avancer semaine après semaine. Pour le moment, on est très très loin de la ligne d'arrivée. A nous de continuer à bosser et de faire en sorte qu'on puisse avoir encore plein de points, à commencer par ce dimanche à Nice."