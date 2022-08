Nice sombre à Clermont

Les meilleurs moments de la rencontre Copier

Et si le Gym était en train de gâcher sa saison dès le mois d’Août ?

Battus à Tel Aviv en barrage de Ligue Europa Conférence, les Niçois peuvent tout perdre en quelques semaines. À quatre jours du match retour, Lucien Favre avait fait tourner pour ce déplacement à Clermont. Delort et Atal débutent sur le banc, Daniliuc et Brahimi sont titularisés.

Charge à Amine Gouri de mener le front de l’attaque. Un choix qui aurait pu être payant dès la 2ème minute quand l’International Espoir touche le montant de Mory Diaw.

Comme depuis le début de la saison, on sent bien que la réussite continue à fuir les Azuréens. 4 minutes plus tard, Saîf-Eddine Khaoui laisse Kasper Schmeichel de marbre. Sa frappe molle mais placée fait mouche, 1-0 pour le Clermont Foot.

Dès lors les Niçois tombent dans leurs travers. Un manque d’envie et d’initiative criant, des joueurs amorphes. Certes, les rentrées d’Andy Delort et de Youcef Atal apportent un plus offensif indéniable.

Mais c’est bien une équipe en proie aux doutes qui a joué ce dimanche. La preuve, deux valeurs sures de la formation de Lucien Favre perdent les pédales : Mario Lemina expulsé directement pour un tacle par derrière, les 2 pieds décollés (79è) et deuxième carton jaune récolté par Jean-Clair Todibo pour un geste de frustration (82’).

Les Niçois ont touché le fond à Clermont et ils n’ont pas le temps de s’apitoyer sur leur sort. Dès jeudi, il faudra sortir le grand jeu pour rattraper le retard contre le Maccabi Tel-Aviv.

Le programme en championnat peut faire peur également : Marseille, Lille puis Monaco. Il faudra trouver des ressources (et des recrues) pour renverser la vapeur et ne pas s’offrir une saison cauchemar.