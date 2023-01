2022, année contrariante pour le SM Caen

Le SM Caen a clos 2022 sur un nul à Saint Etienne (1-1) qui nous laisse sur notre faim, un peu à l'image de cette année où nos footballeurs caennais auront fait naître beaucoup d'attente sans pouvoir encore les concrétiser. RDV en 2023 ?

Un bilan comptable en hausse

Sur l**'année civile, la première complète avec Stéphane Moulin** sur le banc caennais, le SM Caen a grapillé 52 pts en 36 rencontres. Alors oui, ce n'est pas un rythme suffisant pour jouer en fin de saison une montée direct et même les barrages (Le ticket d'entrée est au minimum de 63 pts pour viser une cinquième place ces cinq dernières saisons) mais c'est bien mieux que l'année précédente (47 pts mais avec 40 matchs) dont les statistiques avaient été (déjà) améliorées sur le dernier semestre par l'arrivée sur le banc du coach actuel.

Un mercato toujours judicieux ou presque

Le SM Caen a tourné définitivement l'été dernier la période de la relégation et du difficile retour en Ligue 2 avec les départs de cadres en fin de contrat (Oniangué, Riou, Gonçalves...). Et si Johan Lepenant a souhaité quitter le club, cela n'a pas été sans un chèque de l'OL. Côté arrivée, le SMC sait toujours recruter malin avec des moyens limités. Il hérite d'un capitaine solide (Romain Thomas), d'un défenseur central prometteur (Emmanuel Ntim) et d'un attaquant qui nous laisse encore sur notre faim (Samuel Essende) mais qui a déjà planté l'un des plus beaux but de la saison contre Amiens (3-1). Le choix de confier les cages à Anthony Mandréa s'avère judicieux alors qu'il s'agit de sa première saison en tant que numéro Un. Les pioches Quentin Daubin, Johann Obiang et Bilal Brahimi sont solides pour les deux premiers et à potentiel pour le troisième.

Dans la case moins bien du mercato, on regrettera que Jessy Deminguet n'ait pas pu être transféré comme il le souhaitait. Le SMC trop gourmand ?

Quand le personnel de l'Aéroport de Stuttgart livre le repas du SM Caen

Le Brouillard aura joué un vilain tour au SM Caen le 15 janvier lors de son déplacement à Sochaux. La purée de pois qui recouvre l'Est de la France oblige le club de football normand à détourner son vol en Allemagne . Le Team Manager fait des miracles, trouve une société de bus dont le patron prend le volant faute de chauffeur et fait arriver l'équipe 45mn avant le coup d'envoi à Bonal après le report du coup d'envoi. En attendant le bus salvateur, les Malherbistes auront dû déjeuner de hamburgers sans frites (très mauvaises pour l'effort physique). Un menu que seront allées chercher les hôtesse de l'aéroport. Le pire, c'est qu'avec une équipe B largement remaniée en raison des blessés (8) à l'image d'un Adolphe Teikeu sorti sur blessure au bout de 4 minutes, le SM Caen a malmené l'une des équipes les plus brillantes du championnat, menant deux à zéro pour s'incliner finalement 3-2. Quand ça ne veut pas...

L'anniversaire gâché des Havrais

Le match plaisir des supporters caennais avec un derby ce 19 mars qui tombait pendant les célébrations des 140 ans de leur voisin Havrais. Le tifo du Havre qui se déchire avant le coup d'envoi donne le ton. L'équipe de Stéphane Moulin emmenée par un Jessy Deminguet intenable gâche la fête (2-4). Le millier de supporters du SMC entonne un "Joyeux anniversaire" chambreur. Depuis, les voisins normands se sont rattrapés cette saison : victoire du Havre à domicile (2-1) et braquage de QRM à d'Ornano (0-1).

Caen fâché avec la Coupe

Ne nous mentons pas, la Coupe de France n'est pas la compétition prioritaire du SMC même si on ne cracherait pas pour revivre ce que Stéphane Moulin a fait vivre à Angers en 2017 (Finale contre le PSG). Mais comme l'an passé, la sortie de piste caennaise a été douloureuse. Si en 2021, Caen avait perdu pour la première fois depuis 20 ans contre des amateurs, cette fois ils ont été éliminés pour la première fois depuis 16 ans... pour une bourde administrative. Cela arrive mais c'est frustrant.

Mais n'oublions pas la formation

La réserve une fois encore a su se maintenir en National 2, le plus haut niveau où elle peut évoluer. Mais personne n'oubliera non plus la fabuleuse épopée de la Coupe Gambardella avec une finale perdue aux penalties contre Lyon (1-1 / 5-4) le 7 mai et la promesse de joueurs en devenir même si les Norman Bassette, Noé Lebreton et autres Mohamed Hafid n'ont pas encore réussi à poser durablement leurs crampons avec l'équipe première. Peut-être en 2023 ?