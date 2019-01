20e journée de Ligue 1 : "J'attends beaucoup de mes joueurs", Antoine Kombouaré le nouvel entraineur du DFCO

Dijon, France

C'est la reprise du championnat de Ligue 1 ce dimanche pour le DFCO. Un match de la 20e journée, décalé d'un jour en raison de la manifestation des gilets jaunes samedi. Premier match de l'année donc à domicile pour les dijonnais et premier match sous l'ère Antoine Kombouaré, choisi cette fin de semaine pour succéder à Olivier Dall'Oglio comme nouvel entraîneur du club.

Un match difficile avec peu de temps de préparation

La tâche sera compliquée reconnait Antoine Kombouaré, car Montpellier "c'est le quatrième du classement, la troisième meilleure défense du championnat" rappelle l'ancien entraîneur de l'En Avant Guinguamp, "et même s'ils ont mal démarré 2019 avec une élimination en coupe et une défaite à Nantes mais c'est une très belle équipe du championnat."

"J'attends beaucoup de ce match, j'attends beaucoup de mes joueurs" - Antoine Kombouaré, entraîneur du DFCO

"C'est un challenge très difficile, compliqué mais très excitant. J'arrive avec beaucoup d'humilité mais très déterminé. Pour moi, jouer le titre ou le maintien, cela a la même valeur, la même saveur car je suis un compétiteur. Les objectifs il faut les atteindre et on se prépare à cela" poursuit Antoine Kombouaré qui a mené sa première séance d'entrainement vendredi matin.

Objectif maintien pour le groupe dijonnais

Un premier entrainement auquel ont participé 20 joueurs ce vendredi dont Frédéric Sammaritano. Le milieu offensif du DFCO revient sur cette rencontre avec Antoine Kombouaré, "on a parlé de l'union au sein du groupe, il n'a pas fait de grand discours mais il nous a remis face à nos responsabilités. On sait qu'on n'a pas été à la hauteur cette première partie de saison et il faut qu'on réagisse. On a vraiment à cœur de redresser la situation et de gagner des matches. Il va falloir être tous ensemble et tout donner pour le collectif."

A noter sur le banc des blessés, Benjamin Jeannot, touché au mollet et Valentin Rosier qui souffre d'une fracture de fatigue.

DFCO - Montpellier c'est ce dimanche à 17 heures au stade Gaston Gérard à Dijon.