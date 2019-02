21.000 euros d'amendes pour le FC Nantes, pour des fumigènes pendant les hommages à Emiliano Sala

La Ligue de football professionnel sanctionne le FC Nantes pour des fumigènes pendant les matchs contre Saint-Etienne et contre Nîmes et même si c'était lors des hommages à Emiliano Sala.

Nantes, France

Les fumigènes pendant les matchs de foot, c'est interdit. Même quand il s'agit de rendre hommage à un joueur qui vient de disparaître. La LFP, la Ligue de football professionnel, sanctionne donc le FC Nantes à payer 21.000 euros d'amendes.

Hommage ou pas, les fumigènes c'est non

Ça concerne deux rencontres : celle contre Saint-Etienne et celle contre Nîmes. Pour la première, la commission de discipline a décidé d'infliger une amende de 16.500 euros pour "usage d'engins pyrotechniques et jets d'objets" de la part de ses supporters. C'était le 30 janvier et c'était la première rencontre des Canaris après la disparition de l'avion d'Emiliano Sala.

Même raison et même sanction après le match contre Nîmes, le 10 février, soit trois jours après l'officialisation de la mort du buteur argentin. Là, l'amende est de 4.500 euros.

Ces sanctions sont critiquées sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, la LFP ne s'en est pas expliqué.